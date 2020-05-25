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Смертельное ДТП на трассе Киев – Харьков: среди погибших 10-летний ребенок – фото

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ДТП на трассе Киев - Харьков 24 мая - фото, видео
Аварія на київській трасі / Патрульна поліція Києва

Трагическая авария произошла 24 мая в Яготинском районе Киевской области. В результате ДТП погибли три человека, среди которых ребенок.

По предварительным данным, причиной ДТП стало несоблюдение водителем безопасной скорости. Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции Киевской области.

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Что известно об обстоятельствах трагедии

  • Происшествие случилось на 103 километре автодороги Киев – Харьков – Довжанский.
  • Водитель автомобиля Peugeot, двигаясь в направлении Киева, на большой скорости врезался отбойник.
  • В результате ДТП три человека от полученных травм погибли на месте происшествия. Среди них был 10-летний ребенок.

дтп на Київщині

ДТП на Киевщине / Фото патрульной полиции Киева

аварія біля Києва

В результате ДТП погибли трое человек / Фото патрульной полиции Киева
 

Автор: Эмал Наби
Теги: Новости Украины Дети и несовершеннолетние Жертвы Новости Киева Аварии и ДТП
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