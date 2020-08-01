Ужасная авария с участием мотоцикла в Киеве: есть жертва и пострадавший – фото, видео
В ночь на 1 августа в Киеве, на Богатырской, произошло жуткое ДТП. Мотоциклист сбил пешехода, который перебегал дорогу. От травм мужчина погиб на месте, мотоциклиста госпитализировали.
Страшное ДТП произошло примерно в полночь 1 августа в Киеве, на улице Богатырской, возле КП "Вышгород", сообщает в фейсбуке "Киев Оперативный".
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Мотоциклист сбил пешехода, который перебегал дорогу,
– говорится в сообщении.
От сильного удара мужчину отбросило примерно на 30 метров. Смерть наступила мгновенно. Мотоциклиста в тяжелом состоянии госпитализировали. В карете "скорой" он находился без сознания.
Смертельное ДТП с участием мотоцикла в Киеве / Фото Dtp.kiev.ua
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