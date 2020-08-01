В ночь на 1 августа в Киеве, на Богатырской, произошло жуткое ДТП. Мотоциклист сбил пешехода, который перебегал дорогу. От травм мужчина погиб на месте, мотоциклиста госпитализировали.

Страшное ДТП произошло примерно в полночь 1 августа в Киеве, на улице Богатырской, возле КП "Вышгород", сообщает в фейсбуке "Киев Оперативный".

Читайте также В Киеве авто на скорости снесло мопедиста: тот чудом уцелел

Мотоциклист сбил пешехода, который перебегал дорогу,

– говорится в сообщении.

От сильного удара мужчину отбросило примерно на 30 метров. Смерть наступила мгновенно. Мотоциклиста в тяжелом состоянии госпитализировали. В карете "скорой" он находился без сознания.

Смертельное ДТП с участием мотоцикла в Киеве / Фото Dtp.kiev.ua

В столице мотоциклист наехал на пешехода: видео с места ДТП

Авария случилась на улице Богатырской: смотрите карту

Важно! В течение июля 2020 года в Украине произошло более тысячи ДТП, в которых пострадали люди. В частности, в результате аварий 1 218 человек получили травмы, еще 168 граждан – погибли.