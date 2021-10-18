Смертельное нападение собак на пенсионерку в Харькове: соседи рассказали жуткие детали

В Новобаварском районе Харькова 16 октября произошла ужасная трагедия. Там 5 собак набросились на пенсионерку и загрызли ее до смерти.

Впоследствии соседи погибшей пообщались с журналистами и рассказали немало интересного. В частности, сказали, что считают владелицу животных неадекватной.

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Собак не дрессировали

Погибшей женщине был 81 год. По словам соседей, владелицей животных была ее дочь, которая занималась разведением. Собак породы "неаполитанский мастиф" у них было 7, однако впоследствии 2 продали или отдали кому-то.

Собеседники журналистов рассказали, что владельцы вообще не занимались дрессировкой. Еще в 12 часов дня старушку видели, когда она вышла выбрасывать мусор. Тогда она чувствовала себя хорошо и поздоровалась с соседями. Однако уже вечером стало известно о трагическом происшествии.



Соседка погибшей пенсионерки / Фото Newsroom

Зрелище жуткое было... Просто полиция начала спрашивать, почему я не вызвала скорую помощь. А я когда увидела, то поняла, что ее уже некому вызвать... Они ее грызли,

– сказала соседка погибшей.

Также рассказали, что животные причиняют немалые неудобства людям, которые живут рядом. Мол, от 5 собак запах всегда идет ужасный.

Дочь отреагировала спокойно

После трагедии жители улицы вместе с ветеринаром пытались связаться с родственниками жертвы. Однако это уже удалось только правоохранителям.

По словам очевидцев, женщина отреагировала на это достаточно спокойно. Журналисты также пытались пообщаться с ней, однако это было безрезультатно. Женщина сказала, что ничего говорить не будет и бросила в сторону работников медиа обвинения в попытке пиариться на трагедии.



Дочь просила не выходить / Фото Newsroom

Новые детали от полиции

По словам правоохранителей, умершая была гражданкой Казахстана. У погибшей обнаружили очень много укусов на теле, руках, голове.

В день трагедии дочь, якобы говорила пенсионерке не выходить из дома. Она это объяснила тем, что псы были на "самовыгуле". Сейчас дальнейшую судьбу собак еще решают.