Смертельное ДТП на Фонтане в Одессе: что говорят очевидцы

24 канал сообщал, что вечером 8 сентября в Одессе на 6-й станции Фонтана произошло смертельное ДТП – авто BMW на большой скорости столкнулось с автомобилем Skoda и влетело в остановку с людьми. По словам пресс-секретаря ГПУ Ларисы Сарган, вероятного виновника ДТП задержали – им оказался 27-летний одессит.

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Впоследствии очевидцы трагедии, рассказали, как все происходило, передает ресурс "Пушкинская".



Так, девушка по имени Катрин убеждает, что на место ДТП приезжали знакомые водителя и, по ее словам, они были из "BMW-клуба". Также она якобы слышала, как они говорили, что у этого водителя это уже не первая подобная ситуация – предыдущий инцидент был где-то на поселке Котовского.



Другой свидетель, назвавшийся Денисом, со своей стороны, отмечает, что у него есть запись аварии с видеорегистратора, установленного на его автомобиле.

В момент дорожного происшествия я выезжал с Экономического переулка. Загорелся "зеленый" и мы начали движение, но буквально через секунду со стороны 5-й станции Фонтана "пролетает" BMW, вместе с тем с противоположной стороны также на зеленый свет выезжала машина – в итоге произошел удар, и BMW отбросило на пешеходный переход, где машина сбивает людей. Также машина зацепила людей, которые ждали на трамвайной остановке, и через 150 метров остановилась,

– сказал свидетель.

Кроме того, мужчина рассказал, что водитель пытался скрыться с места аварии и от него исходит запах алкоголя. По его словам, он был вместе с девушкой, которая после наезда на людей начала звонить знакомым с просьбой помочь.



Добавим, начальник следственного управления ГУНП в Одесской области Сергей Шайхет сообщил, что сейчас вероятный виновник происшествия находится в больнице, однако подробностей о состоянии не предоставил. Также он добавил, что ведется следствие и все обстоятельства выясняются.



Комментарии с места смертельного ДТП на Фонтане в Одессе: видео

Напомним, по данным СМИ, за рулем BMW на украинской регистрации находился 27-летний одессит Олег С. Также пользователи социальных сетей распространили информацию о том, что виновник аварии – "любитель погонять, гонщик". Судя по опубликованным фото, мужчина, вероятно, участвовал в незаконных уличных гонках.

