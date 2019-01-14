Смертельное ДТП на Харьковщине: появилась информация о пострадавших

Во время жуткого ДТП на Харьковщине, которое случилась утром 14 января вблизи села Коробочкино Чугуевского района, погибли четверо человек, еще одиннадцать пострадали, из которых семеро находятся в тяжелом состоянии.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Харьковской области.

Читайте также: Автобус сообщением "Киев – Москва" лег на бок на Черниговщине: есть пострадавшие

Ранее 24 канал писал, что в Харьковской области вблизи Чугуева произошла серьезная авария с участием двух автомобилей, в результате которого погибли четыре человека.

Столкнулись легковой автомобиль Hyundai Accent, в котором ехали 3 человека, и микроавтобус Renault Master, водитель которого перевозил 9 пассажиров. В результате столкновения 4 человека погибли сразу на месте (3 из которых водитель и пассажиры легковушки). Еще девятерых госпитализировали в больницы Харькова и Чугуева,

– говорится в сообщении.

В то же время, по словам врачей, семеро госпитализированных находятся в тяжелом состоянии.

Спасатели также рассказали, что из искореженного микроавтобуса вытащили трех человек. Одну из пассажиров Renault, которую сильно зажало, им пришлось вырезать.



Смертельное ДТП на Харьковщине