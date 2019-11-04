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      Смертельное ДТП на Кольцевой в Киеве: появилось видео момента столкновения

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      Жуткая авария на Кольцевой в Киеве
      Жуткая авария на Кольцевой в Киеве / facebook.com/dtp.kiev.ua/

      Жуткая авария произошла в Киеве на Кольцевой утром 4 ноября. От мощного удара на месте погибли двое человек, еще двое - попали с травмами в больницу.

      В сети появилось видео жуткой аварии. На нем видно, как водитель Audi, не справившись с управлением, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с BMW х5. К тому же, Audi влетела в BMW на большой скорости и задним ходом.

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      В результате аварии, водитель легковушки и пассажир, сидевший на переднем сидении, погибли на месте. Еще двое пассажиров госпитализировали в реанимационное отделение.

      В то же время водитель внедорожника BMW и ребенок, ехавший с ним, не пострадали.

      Ребенок с BMW и водитель – целы, они не получили тяжелых травм. Ребенка увезли с места, водитель остался для оформления ДТП, –
      пишет dtp.kiev.ua.

      К слову, удар был настолько сильным, что тела погибших выбросило на дорогу, а обувь пострадавших разлетелась на 40 метров от места аварии. Одному из погибших разорвало голову. По предварительным данным, люди в Audi не были пристегнуты ремнями безопасности.

      Полиция из-за аварии уже открыла уголовное производство по факту нарушения правил безопасности.

       

      blog_ava
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      Автор: Лия Бонавская
      Теги: Новости Украины Полиция Жертвы Новости Киева Аварии и ДТП
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