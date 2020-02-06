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      Смертельное ДТП на Львовщине: погибла женщина, есть пострадавшие

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      Смертельная авария во Львовской области / Нацполиция

      Во Львовской области на трассе Дрогобыч – Самбор в селе Лишня Дрогобычского района из-за наезда автомобиля Opel Omega на пешеходов пострадал семилетний мальчик и трое взрослых. Сразу умерла женщина.

      Происшествие случилось вечером 5 февраля. Об этом сообщили в ГУ Нацполиции во Львовской области.

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      Правоохранители установили, что водителем был 25-летний парень Самборского района. Он не справился с управлением и выехал на обочину, где и наехал на пешеходов. От травм на месте погибла 57-летняя женщина. Также телесные повреждения получили ее внук, сын и муж.


      Фото с места происшествия

      В Нацполиции сообщили, что водителя уже задержали по статье о нарушении правил безопасности дорожного движения. Суд вскоре изберет ему меру пресечения. Статья предусматривает лишение свободы от трех до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами.

      Сколько украинцев погибли в ДТП
      За 2019 году в результате ДТП погибли 3 454 человека, среди которых 164 ребенка. Еще 32 736 человек получили травмы в результате ДТП. Согласно статистике патрульной полиции, в 2019 году произошли 4 656 ДТП с участием детей, из них – 3,9 тысячи с пострадавшими, в которых погибли 164 ребенка и 4,4 тысячи детей были травмированы.

      В Украине в течение 2019 года правоохранители задержали 115 711 тысяч пьяных водителей. Всех их привлекли к ответственности.

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      Автор: Алина Олиховская
      Теги: Новости Украины Транспорт Дети и несовершеннолетние Новости Львова Постраждалі Полиция Статистика Жертвы Аварии и ДТП
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