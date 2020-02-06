Смертельное ДТП на Львовщине: погибла женщина, есть пострадавшие

Во Львовской области на трассе Дрогобыч – Самбор в селе Лишня Дрогобычского района из-за наезда автомобиля Opel Omega на пешеходов пострадал семилетний мальчик и трое взрослых. Сразу умерла женщина.

Происшествие случилось вечером 5 февраля. Об этом сообщили в ГУ Нацполиции во Львовской области.

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Правоохранители установили, что водителем был 25-летний парень Самборского района. Он не справился с управлением и выехал на обочину, где и наехал на пешеходов. От травм на месте погибла 57-летняя женщина. Также телесные повреждения получили ее внук, сын и муж.



Фото с места происшествия

В Нацполиции сообщили, что водителя уже задержали по статье о нарушении правил безопасности дорожного движения. Суд вскоре изберет ему меру пресечения. Статья предусматривает лишение свободы от трех до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами.

Сколько украинцев погибли в ДТП

За 2019 году в результате ДТП погибли 3 454 человека, среди которых 164 ребенка. Еще 32 736 человек получили травмы в результате ДТП. Согласно статистике патрульной полиции, в 2019 году произошли 4 656 ДТП с участием детей, из них – 3,9 тысячи с пострадавшими, в которых погибли 164 ребенка и 4,4 тысячи детей были травмированы.



В Украине в течение 2019 года правоохранители задержали 115 711 тысяч пьяных водителей. Всех их привлекли к ответственности.