Смертельное ДТП на Набережной Победы в Днепре: погибших "вырезали" из покореженной машины – фото

В Днепре на Набережной Победы произошло ДТП с участием трех автомобилей Mercedes, Skoda и Daewoo. В результате водителя и пассажира последней "вырезали" из машины спасатели. Также известно, что два человека погибли и один пострадал. Трагедия произошла примерно в 21:00 12 апреля.

Смертельное ДТП на Набережной Победы в Днепре: детали от СМИ

Правоохранители со ссылкой на свидетелей предварительно установили, что Skoda и Daewoo двигались в сторону кольца и остановились на красный сигнал светофора. В это время в них на скорости влетел Mercedes, передает "Информатор".

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В результате Mercedes и Daewoo перевернулись на бок. Daewoo оказался заблокированным – для того, чтобы достать из нее водителя и пассажира, на место вызвали спасателей. К сожалению, последние погибли на месте. Известно, что это муж и жена. Женщине было 28 лет, а мужчине 29.

Место ночного смертельного ДТП на Набарежной Победы в Днепре (фото: "Информатор", "Днепр оперативный", "Днепр сейчас", "Ху**вый Днепр")

Кроме того, госпитализировали водителя Mercedes. По словам свидетелей, от него был слышен запах алкоголя. Сначала была информация, что он находится с черепно-мозговой травмой в больнице имени Мечникова. Впоследствии сообщили, что во время обследования серьезных травм у него не обнаружили и перенаправили в 16 городскую больницу.

Водитель Skoda от помощи медиков отказался.

Вся эта информация является предварительной и основанной на показаниях очевидцев и источниках СМИ.

Смотрите видео с места смертельного ДТП в Днепре

Что говорят в полиции

Правоохранители уточнили, что участие в ДТП принимали Mercedes Benz, Daewoo Nexia и Skoda Superb. Все они двигались в сторону Площади Победы. Следователи установили, что Daewoo стоял на красном сигнале светофора, и в это время в его заднюю часть врезался Mercedes. После этого по инерции Daewoo столкнулся со Skoda, стоявшей впереди.

В полиции подтвердили, что водитель Mercedes находился в состоянии алкогольного опьянения. Его уже задержали. Также известно, что злоумышленник получил травму головы, поэтому его доставили в больницу.

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По факту ГП правоохранители открыли уголовное производство. Говорится о части 3 статьи 286 Уголовного кодекса "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами". Она предусматривает от пяти до десяти лет лишения свободы.

Смертельное ДТП на Набережной Победы в Днепре: видео с места инцидента (Внимание! 18+)

К слову, недавно в Киеве автомобиль с номерами МВД сбил пешехода. В итоге пострадавшего госпитализировали в критическом состоянии, а он умер по дороге в больницу. Известно, что мужчина перебегал дорогу в неположенном месте.