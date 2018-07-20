Смертельное ДТП на Николаевщине: в МИД Беларуси обнародовали информацию о жертвах и пострадавших
В Министерстве иностранных дел Беларуси утверждают, что пока идентифицированы трое из пяти погибших в ДТП на Николаевщине. Также в ведомстве сообщили о состоянии пострадавших.
Соответствующее сообщение появилось на официальном Twitter-аккаунте МИД соседнего государства.
Читайте также: ДТП под Житомиром: в полиции уточнили информацию о погибших и травмированных
"Идентифицированы трое из пяти погибших белорусов в ДТП с автобусом на трассе Одесса – Киев, трое пострадавших продолжают оставаться в реанимации, а девять находятся в хирургическом отделении", – отмечают дипломаты.
Кроме того, в ведомстве подчеркнули, что они совместно с Управлением внутренних дел в Гомельской области устанавливают связь с родственниками жертв и потерпевшими результате аварии.
Напомним, утром 20 июля неподалеку Кривого Озера на Николаевщине произошло столкновение рейсового микроавтобуса и грузовика. В итоге погибли 5 человек и, по разным данным, от 10 до 12 человек пострадали. Впоследствии выяснилось, что все погибшие и пострадавшие – жители Беларуси.