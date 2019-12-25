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      Смертельное ДТП на Сумской в Харькове: адвокат Дронова обжаловал приговоры судов

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      Геннадий Дронов и Елена Зайцева, осужденные по делу о смертельном ДТП на Сумской в Харькове / UA: Харків

      Геннадий Токарев, новый адвокат осужденного по делу смертельного ДТП на Сумской в Харькове Геннадия Дронова, обжаловал приговор судов первой и второй инстанций. Также он попросил вернуть дело на новое рассмотрение.

      Кассационная жалоба Токарева появилась на сайте Единого реестра судебных решений 20 декабря, передает "РБК-Украина" .

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      Также в документе говорится, что после устранения недостатков Верховный суд Украины принял кассацию Дронова и открыл соответствующее производство. Решение по этому принимал судья Николай Ковтунович.

      Кассационное производство открыто на приговор Киевского районного суда Харькова от 26 февраля 2019 года (10 лет лишения свободы, лишение права управлять авто в течение 3 лет и выплату компенсации семьям пострадавших) и постановление Харьковского апелляционного суда от 14 августа 2019 года.

      Теперь копию постановления об открытии кассационного производства вместе с копией самой жалобы должны прислать участникам судебного производства. Последние также получат право представить возражения на кассационную жалобу и постановление суда об открытии производства в течение 15 дней со дня получения их копий.

      Кассационная жалоба, Дронов, адвокат, Токарев, ДТП на Сумской в ​​Харькове
      Кассационная жалоба адвоката Дронова: защитник просит вернуть дело на новое рассмотрение

      Добавим, что сейчас Дронов отбывает наказание в Крюковский исправительной колонии № 29 на Полтавщине. Это колония минимального уровня безопасности.

      Ранее кассационную жалобу подавал адвокат Елены Зайцевой, еще одной осужденной по делу о смертельном ДТП на Сумской. Верховный суд также ее рассмотрел. А решение об открытии кассационного производства было принято после внесения поправок в жалобу со стороны адвоката.

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      Что известно о смертельном ДТП в Харькове с участием Зайцевой и Дронова: коротко

      • Произошло оно 8 октября 2017 года. 
      • Тогда на перекрестке улицы Сумской с переулком Мечникова в центре Харькова столкнулись автомобили Lexus и Volkswagen Touareg.
      • Первым авто управляла 20-летняя Елена Зайцева, вторым  – Геннадий Дронов.
      • В результате ДТП авто Зайцевой вылетело на тротуар и насмерть сбило группу пешеходов.
      • Жертвами аварии стали 6 человек, еще 5 получили ранения.
      • Суд по этому делу продолжался более года, состоялось примерно 60 заседаний.
      • В итоге и Зайцева, и Дронов на судебных дебатах признали свою вину в совершении аварии.
      • Елену Зайцеву и Геннадия Дронова приговорили к 10 годам лишения свободы.
      Смертельное ДТП в харькове с участием Зайцева и Дронова: хроника последних событий
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      24 декабря
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      Автор: Андрей Шляхтин
      Теги: Новости Украины Новости политики Новости Харькова Верховный суд Украины Судьи ДТП в Харькове
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