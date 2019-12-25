Смертельное ДТП на Сумской в Харькове: адвокат Дронова обжаловал приговоры судов

Геннадий Токарев, новый адвокат осужденного по делу смертельного ДТП на Сумской в Харькове Геннадия Дронова, обжаловал приговор судов первой и второй инстанций. Также он попросил вернуть дело на новое рассмотрение.

Кассационная жалоба Токарева появилась на сайте Единого реестра судебных решений 20 декабря, передает "РБК-Украина" .

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Также в документе говорится, что после устранения недостатков Верховный суд Украины принял кассацию Дронова и открыл соответствующее производство. Решение по этому принимал судья Николай Ковтунович.

Кассационное производство открыто на приговор Киевского районного суда Харькова от 26 февраля 2019 года ( 10 лет лишения свободы, лишение права управлять авто в течение 3 лет и выплату компенсации семьям пострадавших ) и постановление Харьковского апелляционного суда от 14 августа 2019 года.

Теперь копию постановления об открытии кассационного производства вместе с копией самой жалобы должны прислать участникам судебного производства. Последние также получат право представить возражения на кассационную жалобу и постановление суда об открытии производства в течение 15 дней со дня получения их копий.



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Добавим, что сейчас Дронов отбывает наказание в Крюковский исправительной колонии № 29 на Полтавщине. Это колония минимального уровня безопасности.

Ранее кассационную жалобу подавал адвокат Елены Зайцевой, еще одной осужденной по делу о смертельном ДТП на Сумской. Верховный суд также ее рассмотрел. А решение об открытии кассационного производства было принято после внесения поправок в жалобу со стороны адвоката.

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