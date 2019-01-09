Смертельное ДТП на Сумской в Харькове: Зайцева могла затормозить, но не сделала этого

По результатам экспертизы относительно смертельного ДТП в Харькове было установлено, что Елена Зайцева даже на скорости 106 километров в час могла затормозить, чтобы избежать столкновения с толпой, однако этого не сделала. Также специалисты выяснили, если бы Геннадий Дронов начал движение на зеленый, то ДТП бы тоже не было.

Накануне 24 канал писал, что в Харькове состоялось очередное заседание относительно смертельного ДТП на улице Сумской в Харькове с участием Елены Зайцевой и Геннадия Дронова, что случилось в октябре 2017 года. Во время него защитники Зайцевой требовали признать автотехническую экспертизу недопустимым доказательством, однако Киевский райсуд города отказался это делать.

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Что касается самой экспертизы, то ее приобщили к заседанию 20 декабря. Согласно ее результатам, Зайцева двигалась со скоростью 106 километров в час. Саму же экспертизу провели в Днепровском научно-исследовательском институте судебных экспертиз по заявлению адвоката Дронова Сергея Перепелицы.

Как заметила журналистка Татьяна Доцяк на своей странице в Facebook, по результатам этой экспертизы было установлено, что Зайцева даже на такой большой скорости могла затормозить, чтобы избежать столкновения.

Когда загорелся желтый Зайцева была на расстоянии в почти 120 метров до столкновения, а тормозной путь, если бы затормозила, составил бы около 90 метров. Соответственно, если бы хотела – затормозила бы, и ДТП не было бы. Если бы Дронов стартовал на зеленый, то столкновения с Lexus Зайцевой не было бы также. Даже если стартовал бы на зеленый с того самого места,

– убеждает она.