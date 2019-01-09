16:41
9 янв 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      ТОМОС ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 АВАРИЯ СУДНА С УКРАИНЦАМИ ВБЛИЗИ ТУРЦИИ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Бык и Патриарх. Что у Маши в голове
      Вєсті Кремля
      21:11, 8 января
      Вести.UA. Жир: Как в Федерации испугались ХВедерации. Мода на ТВ-мордобои
      Вєсті.UA
      19:52, 8 января
      Безнаказанность, черные регистраторы, ректоры-бизнесмены и измены: коррупционные тренды 2018
      ЦРУ
      09:00, 28 декабря 2018
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Алкоголизация, или Как спаивали людей в Союзе
      Згадати все
      22:52, 28 декабря 2018
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ТОМОС ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 АВАРИЯ СУДНА С УКРАИНЦАМИ ВБЛИЗИ ТУРЦИИ

      Смертельное ДТП на Сумской в Харькове: Зайцева могла затормозить, но не сделала этого

      125 Читати новину українською
      Как можно было избежать смертельное ДТП на Сумской в Харькове: журналистка обозначила главные моменты
      Как можно было избежать смертельное ДТП на Сумской в Харькове: журналистка обозначила главные моменты / Фото из открытых источников

      По результатам экспертизы относительно смертельного ДТП в Харькове было установлено, что Елена Зайцева даже на скорости 106 километров в час могла затормозить, чтобы избежать столкновения с толпой, однако этого не сделала. Также специалисты выяснили, если бы Геннадий Дронов начал движение на зеленый, то ДТП бы тоже не было.

      Накануне 24 канал писал, что в Харькове состоялось очередное заседание относительно смертельного ДТП на улице Сумской в Харькове с участием Елены Зайцевой и Геннадия Дронова, что случилось в октябре 2017 года. Во время него защитники Зайцевой требовали признать автотехническую экспертизу недопустимым доказательством, однако Киевский райсуд города отказался это делать.

      Читайте также: Следствие хочет закрыть автошколу, в которой училась Зайцева

      Что касается самой экспертизы, то ее приобщили к заседанию 20 декабря. Согласно ее результатам, Зайцева двигалась со скоростью 106 километров в час. Саму же экспертизу провели в Днепровском научно-исследовательском институте судебных экспертиз по заявлению адвоката Дронова Сергея Перепелицы.

      Как заметила журналистка Татьяна Доцяк на своей странице в Facebook, по результатам этой экспертизы было установлено, что Зайцева даже на такой большой скорости могла затормозить, чтобы избежать столкновения.

      Когда загорелся желтый Зайцева была на расстоянии в почти 120 метров до столкновения, а тормозной путь, если бы затормозила, составил бы около 90 метров. Соответственно, если бы хотела – затормозила бы, и ДТП не было бы. Если бы Дронов стартовал на зеленый, то столкновения с Lexus Зайцевой не было бы также. Даже если стартовал бы на зеленый с того самого места,
      – убеждает она.

      К слову, ранее по результатам судебно-медицинской экспертизы так и не удалось установить, была ли Елена Зайцева под влиянием опиатов в момент аварии. Как отметили в заключении Сотрудники Харьковского областного бюро судебно-медицинской экспертизы, у них нет достаточно данных, чтобы это определить.

      Что известно о ДТП с участием Зайцевой и Дронова?18 октября 2017 года на улице Сумской в Харькове произошло смертельное ДТП с участием автомобилей Lexus и Volkswagen Touareg. В результате столкновения внедорожник вылетел на тротуар и влетел в пешеходов, что привело к смерти 6 человек. Автомобилем Lexus управляла 20-летняя Елена Зайцева, которую суд взял под арест, водителем Volkswagen Touareg был Геннадий Дронов, которого суд взял под стражу.

      СМЕРТЕЛЬНОЕ ДТП В ХАРЬКОВЕ: ХРОНИКА ПОСЛЕДНИХ СОБЫТИЙ
      •  
      Теги: Новости Украины Судьи Новости Харькова ДТП в Харькове Аварии и ДТП
      Источник: 24 канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Справу повішеного активіста Бичка на Харківщині закрили: які моторошні факти приховала поліція
      сегодня , 16:00 Справу повішеного активіста Бичка на Харківщині закрили: які моторошні факти приховала поліція
      Дмитро Гнап 133
      Дискредитация государства, или Как наши элиты связаны с преступным миром
      сегодня , 15:00 Дискредитация государства, или Как наши элиты связаны с преступным миром
      Юрій Бутусов 750
      Zara: история успеха мирового бренда
      сегодня , 13:01 Zara: история успеха мирового бренда
      Марія Ягодка 224
      Плани Путіна щодо Білорусі: імперіалістичний потенціал карлика лізе на волю
      сегодня , 12:00 Плани Путіна щодо Білорусі: імперіалістичний потенціал карлика лізе на волю
      Артем Овдієнко 2560
      Олігарх з комплексом меншовартості: 20 років політичних сальто Порошенка
      сегодня , 11:00 Олігарх з комплексом меншовартості: 20 років політичних сальто Порошенка
      Сергій Лещенко 358
      Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
       20 ноября 2018 , 13:30
      Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
       5 декабря 2018 , 15:08
      Нардеп поделился свежими подробностями о формировании коалиции
       9 апреля 2016 , 23:41
      Матиос: Виталий Кличко - добро, которое должно быть с кулаками
       4 августа 2012 , 19:21 23
      " Петь дифирамбы сборной Украины еще рано", – экс-форвард "сине-желтых"
       18 октября 2018 , 16:43
      Таблица коэффициентов УЕФА: победы Шахтера и Динамо не помогли Украине уменьшить отставание от Бельгии
       1 декабря 2018 , 10:35
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук