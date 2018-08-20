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Смертельное ДТП под Харьковом с участием главного архитектора: в полиции озвучили версии

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ДТП с участием главного архитектора Харькова Сергея Чечельницкого
ДТП с участием главного архитектора Харькова Сергея Чечельницкого / Фото из соцсетей

Днем 19 августа в селе Песчаное на трассе Харьков – Волчанск произошло ужасное ДТП, жертвами которого стало три человека.

Все трое ехали на автомобиле ВАЗ, который столкнулся с внедорожником Lexus. За рулем иномарки был главный архитектор Харькова Сергей Чечельницкий. Мужчина отделался лишь незначительными травмами.

Смотрите также: Появилось видео с места смертельного ДТП под Харьковом с архитектором Чечельницким

Во время брифинга в понедельник начальник Главного управления Нацполиции Харьковской области Олег Бех подтвердил, что одним из участников ДТП был главный архитектор Харькова Сергей Чечельницкий.

Подтверждаю, что именно главный архитектор был за рулем Lexus,
– отметил Бех во время брифинга.

В полиции области добавили, что правоохранители, которые выехали на место аварии установили, что Lexus двигался по главной дороге, когда со второстепенной выехал автомобиль ВАЗ, в результате чего и произошло столкновение.

Следствие рассматривает три версии.

"Первая – нарушение правил дорожного движения водителем автомобиля ВАЗ, повлекшее тяжкие последствия. Вторая версия – нарушение правил дорожного движения водителем автомобиля Lexus. Третья версия – нарушение обоими водителями правил дорожного движения, повлекшее тяжкие последствия", – уточнил представитель Харьковской полиции

В то же время Олег Бех отметил, что подозреваемых по факту этого смертельного ДТП пока нет.

"Пока не будут проведены необходимые экспертизы, которые изучат движение и скорость транспортных средств, следователи подозрение не объявят", – отметили в полиции.

Теги: Новости Украины Жертвы Аварии и ДТП Расследования Новости Харькова
Источник: 24 Канал
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