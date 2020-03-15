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      Смертельное ДТП под Киевом на Ирпенской трассе: есть погибшие – фото

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      В Киевской области, на Ирпенской трассе, 15 марта произошла авария с участием трех легковушек. В результате погибли два человека.

      По информации dtp.kiev.ua, в аварии приняли участие Audi, Daewoo Lanos и Cherry Amulet.

      К теме В ДТП под Одессой погибли 23-летний парень и беременная девушка

      54-летний водитель Cherry погиб на месте. В то же время 37-летний водитель Audi умер в течение часа, после того как спасатели вытащили его из обломков машины.

      Жена водителя Cherry находится в критическом состоянии. Врачи подключили ее к искусственной вентиляции легких.

      Авария на Ирпенской трассе под Киевом / Фото dtp.kiev.ua

       

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      Автор: Олег Терещенко
      Теги: Новости Украины Новости Киева Аварии и ДТП
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