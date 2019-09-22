Смертельное ДТП под Одессой: полиция задержала виновника

Правоохранители выяснили, что смертельная авария под Одессой произошла из-за водителя грузовика. Из-за столкновения фуры с заполненным людьми автобусом погибли 9 человек.

Водителя уже задержали, его причастность правоохранители установили во время первоочередных следственных действий, об этом сообщает пресс-служба Одесской области.

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Еще 4 человека в больнице – они получили тяжелые травмы. На момент страшной аварии в маршрутке находились 12 человек. Водитель и 8 пассажиров погибли на месте. К слову, водитель автоцистерны смог самостоятельно выбраться с поврежденной кабины. Однако мужчина сильно хромал.

Смертельное столкновение маршрутки и грузовика с цистерной, вероятно перевозившего масло, произошло около 14 часов в Овидиопольском районе между селами Новая Долина и Прилиманское.

Тела погибших пассажиров забрали с места ДТП только через несколько часов, пишет ТСН. Туда начали съезжаться люди, которые искали своих родных и близких. Кроме того, в карманах жертв аварии постоянно звонили мобильные телефоны.

Фото с места ДТП (18+)