Смертельное ДТП произошло в Киеве: женщина сгорела заживо, а водитель BMW скрылся
Автопроисшествие произошло на Столичном шоссе в Голосеевском районе около 1 часа ночи с участием автомобилей BMW и Daewoo Lanos. Один человек погиб. Полиция разыскивает водителя BMW, который убежал.
В результате столкновения с иномаркой Daewoo Lanos загорелся, сообщили в полиции Киева.
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По словам очевидцев, BMW двигался с большой скоростью. По неизвестным причинам внедорожник влетел в отбойник, а затем с оторванным колесом проехал около ста метров и протаранил попутный Daewoo Lanos.
BMW-X5, по словам очевидцев, двигался с большой скоростью
Водитель BMW-X5 оставил машину и убежал.
В салоне Daewoo Lanos обнаружили мертвое тело пассажирки. Мужчину, который находился за рулем Daewoo Lanos, с телесными повреждениями госпитализировали.
Из автомобиля выбрался водитель, однако его пассажир остался в авто и, не в состоянии выбраться, сгорел заживо,
– отметили очевидцы на Facebook.
Daewoo Lanos сгорел на месте ДТП
Сейчас правоохранители выясняют все обстоятельства события.