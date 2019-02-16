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      Смертельное ДТП произошло в Киеве: женщина сгорела заживо, а водитель BMW скрылся

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      В Киеве произошло смертельное ДТП: женщина сгорела заживо, а полиция разыскивает водителя BMW, который убежал.
      В Киеве произошло смертельное ДТП: женщина сгорела заживо, а полиция разыскивает водителя BMW, который убежал. / kyiv.npu.gov.ua

      Автопроисшествие произошло на Столичном шоссе в Голосеевском районе около 1 часа ночи с участием автомобилей BMW и Daewoo Lanos. Один человек погиб. Полиция разыскивает водителя BMW, который убежал.

      В результате столкновения с иномаркой Daewoo Lanos загорелся, сообщили в полиции Киева.

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      По словам очевидцев, BMW двигался с большой скоростью. По неизвестным причинам внедорожник влетел в отбойник, а затем с оторванным колесом проехал около ста метров и протаранил попутный Daewoo Lanos.

      дтп київ
      BMW-X5, по словам очевидцев, двигался с большой скоростью

      Водитель BMW-X5 оставил машину и убежал.

      В салоне Daewoo Lanos обнаружили мертвое тело пассажирки. Мужчину, который находился за рулем Daewoo Lanos, с телесными повреждениями госпитализировали.

      Из автомобиля выбрался водитель, однако его пассажир остался в авто и, не в состоянии выбраться, сгорел заживо,
      – отметили очевидцы на Facebook.

      дтп київ
      Daewoo Lanos сгорел на месте ДТП

      Сейчас правоохранители выясняют все обстоятельства события.

       

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      Теги: Новости Украины Аварии и ДТП Жертвы Новости Киева Полиция
      Источник: 24 Канал
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