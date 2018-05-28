Смертельное ДТП произошло в Одесской области: поезд смял микроавтобус, как жестянку

В понедельник, 28 мая, в Кодымском районе Одесской области на Александровском переезде пассажирский поезд столкнулся с микроавтобусом. В результате аварии погиб 1 человек, еще 3 получили травмы.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Одесской области.

Правоохранители, которые прибыли на место ДТП, выяснили, что водитель микроавтобуса Nissan не обратил внимание на включенные световые и звуковые сигналы, выехал на регулируемый переезд, где столкнулся с пассажирским поездом. В салоне микроавтобуса, кроме водителя, находились еще 5 пассажиров.

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В результате аварии погибла 26-летняя пассажирка. Еще трое лиц, двое из которых – дети в возрасте 2 и 9 лет, доставлены в Кодымскую центральную районную больницу.

По данному факту правоохранители открыли уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами".