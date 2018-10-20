В субботу, 20 октября, в Киевской области на автотрассе Киев – Чоп возле села Милая произошло смертельное столкновение автобуса, в котором ехали актеры комедийного шоу "Дизель шоу" и грузовика. В результате аварии погибла женщина – звезда передачи Марина Поплавская, как сообщают в соцсетях.

Об этом отметили в пресс-службе полиции Киева.

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Накануне 24 канал сообщил, что в ДТП под Киевом погибла Марина Поплавская – актриса известного украинского юмористического проекта "Дизель шоу".



ДТП с актерами "Дизель шоу"

По данным правоохранителей, водитель автобуса "Неоплан", в котором ехали актеры, не справился с управлением. В результате этого произошло смертельное столкновение с грузовым автомобилем "МАЗ".

В автобусе находилось 14 пассажиров. Одна женщина погибла. Тело направлено в морг. Еще четверо пассажиров автобуса получили травмы различной степени тяжести. Их доставили в больницу,

– говорится в пресс-службе.



Авария на Киевщине с автобусом актеров "Дизель шоу"

На месте работает следственно-оперативная группа, сотрудники следственного управления полиции Киевщины и медики. Продолжается следствие.

Видео з места смертельного ДТП

Смотрите видео с места ДТП, в котором погибла Поплавская:

Кто такая Марина Поплавская?Актриса программ "Дизель Шоу", "На троих", "DIZEL утро", певица, популярная ведущая, редактор украинской ассоциации КВН. Была капитаном команды КВН "Девушки из Житомира". Также работает учительницей украинского языка и литературы в школе.