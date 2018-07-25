Смертельное ДТП с Hummer в Киеве: Островскому сообщили о подозрении

Кириллу Островскому, который на автомобиле Hummer вечером 24 июля насмерть сбил ребенка в Киеве, сообщили о подозрении в ч. 2 ст. 283 Уголовного кодекса Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами).

Об этом сообщил начальник Национальной полиции Киева Андрей Крищенко в эфире телеканала "112 Украина".

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Вечером 24 июля в Киеве Кирилл Островский на автомобиле Hummer сбил девочку на пешеходном переходе и пытался скрыться с места аварии. Через некоторое время ребенок скончался от полученных травм, а водителя после погони задержали правоохранители.

Правоохранитель подтвердил, что подозреваемым в совершении смертельной аварии является парень 1995 года рождения.

Водитель был задержан, ему уже сообщено о подозрении в ч. 2 ст. 286 УК Украины. Следователь задержал его по ст. 208 УПК. Будет подготовлено представление в суд об избрании меры пресечения. Следственные действия продолжаются. У него отобраны биологические образцы для проведения экспертизы на установление факта алкогольного или наркотического опьянения,

– рассказал Крищенко.

Глава Нацполиции Киева подтвердил, что Островский пытался скрыться с места происшествия. Сейчас он находится в следственном изоляторе.

Отметим, подозреваемому грозит наказание от 3 до 8 лет лишения свободы.

Напомним, ранее 24 Канал сообщал, что 23-летний Кирилл Островский, который будучи за рулем автомобиля Hummer, на смерть сбил 10-летнюю девочку в Киеве, является бывшим боксером, а сегодня – директором, владельцем и инвестором фирмы Fit&Sweet.