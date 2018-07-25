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Смертельное ДТП с Hummer в Киеве: водитель отказался предоставить все биологические образцы

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Водитель автомобиля Hummer Кирилл Островский
Водитель автомобиля Hummer Кирилл Островский / Кадр из видео

Водитель автомобиля Hummer Кирилл Островский, который насмерть сбил 10-летнюю девочку на бульваре Леси Украинки в Киеве, отказался предоставить полиции все биологические образцы.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила пресс-секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец.

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"Водитель отказался предоставить все биологические образцы, которые от него требовались. Поэтому прокуратура города Киева завтра через суд будет требовать отобрать их у него принудительно. Соответствующее ходатайство уже подготовлено и утром будет направлено в Шевченковский райсуд Киева для рассмотрения", – написала Надежда Максимец.

Максимец отметила, что несмотря на то, что драгер и не обнаружил признаков алкогольного или наркотического опьянения у водителя, утверждать, что он не находился в состоянии алкогольного опьянения можно будет только после получения результатов лабораторных исследований его мочи.

Напомним, вечером 24 июля в Киеве водитель на автомобиле Hummer сбил девочку на пешеходном переходе и пытался скрыться с места аварии. Через некоторое время ребенок скончался от полученных травм, а водителя после погони задержали правоохранители.

Впоследствии выяснилось, что водителем автомобиля оказался 23-летний Кирилл Островский – бывший боксер, а сегодня – директор, владелец и инвестор фирмы Fit&Sweet.

Ему уже объявили о подозрении, и мужчине грозит от 3 до 8 лет лишения свободы. Судебное заседание по избранию меры пресечения, вероятно, состоится в четверг, 26 июля.

 

 

Теги: Новости Киева Новости Украины Аварии и ДТП ДТП з Hummer у Киеве
Источник: 24 Канал
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