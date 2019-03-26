Смертельное ДТП с мажорами в Одессе: скорость автомобиля виновника Гаджиева поражает

Автомобиль BMW, на котором ехал сын известного одесского бизнесмена Шамиль Гаджиев, перед тем, как устроить смертельное ДТП, мог ехать со скоростью 288 километров в час. В частности, фактически перед самой трагедией участок в 130 метров он проходит за 1,6 секунды.

В ночь на 24 марта в Одессе на проспекте Шевченко водитель автомобиля BMW не справился с управлением и врезался в припаркованный Hyundai Sonata, а потом еще и в опору линии электропередач. В результате погибли два человека, а сама машина загорелась.

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Как стало известно, в результате ДТП ушли из жизни дети известных одесских бизнесменов – 22-летний Шамиль Гаджиев, который был за рулем BMW, и 33-летняя Виктория Кравченко, которая была пассажиркой элитного автомобиля.

Судя по кадрам аварии, которые появились в сети, иномарка с другой машиной устроила гонки. За рулем Porsche, ехавшем рядом, по неофициальной информации, мог быть 26–летний экс-депутат Одесского городского совета и председатель совета директоров строительной компании "ЗАРС" Георгий Бочоришвили.

Как подсчитал в сети уроженец Одессы Владимир Шмуклер, BMW за несколько секунд до трагедии двигался со скоростью 288 километров в час.

Участок от перекрестка Семинарской до переулка Матросова в 130 метров автомобиль BMW проходит за 1,6 секунды! То есть его скорость примерно составляла около 80 метров в секунду. Если это перевести в километры в час, то собственно и получается такая скорость ... Молодежь, развлечения, гонки, драйв, адреналин ... Смерть!

– объяснил он и в качестве доказательства обнародовал скриншот расчетов.

С Шамилем Гаджиев попрощались в Одессе 25 марта – мероприятие прошло в Арабском культурном центре. Викторию же Кравченко должны были похоронить на день позже, а именно 26 числа, на Втором христианском кладбище. Между тем, в полиции по факту нарушения правил дорожного движения открыли уголовное производство.

"Этого не должно было случиться. Все говорят, что Шамиль – виноват. Никто его не жалеет. Не понимаю, как можно говорить так о человеке, который погиб", – так прокомментировал гибель своего брата Ибрагим Гаджиев.

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К сожалению, громкие ДТП в Одессе случаются довольно часто. Последний раз подобное здесь случилось в начале сентября 2018 года, когда на 6-й станции Фонтана автомобиль BMW на большой скорости наехал на людей. Авария произошла после столкновения с автомобилем Skoda, в результате чего, "немца" отбросило на пешеходный переход и остановку с людьми неподалеку. В результате погибли по меньшей мере два человека и около пяти пострадали. Впоследствии суд избрал меру пресечения виновнику инцидента на Фонтане в Одессе. 27-летнему Олегу Симиренко – ему присудили 2 месяца содержания под стражей без права залога.