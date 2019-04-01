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      Смертельное ДТП с нацгвардейцами в Одессе: подозреваемый не выйдет под залог

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      Фото с места трагедии
      Фото с места трагедии / facebook.com/sergii.knyazev

      Суд арестовал водителя, подозреваемого в смертельном ДТП в Одессе, где 30 марта погиб боец Нацгвардии. Мужчину взяли под стражу на 60 дней без права внесения залога.

      Соответствующая информация опубликована на сайте Киевского районного суда Одессы. Впрочем, постановление следственного судьи еще не вступило в силу, ведь адвокаты подозреваемого имеют право обжаловать решение.

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      Что известно о смертельном ДТП в Одессе

      По версии следствия, 30 марта водитель автомобиля Opel с европейской регистрацией грубо нарушил правила дорожного движения, поехал на желтый сигнал светофора и столкнулся с двумя другими автомобилями. От удара Opel отбросило на тротуар, где в это время находились люди.

      Одеса
      Фото с места аварии

      В результате ДТП погиб военнослужащий, еще двое нацгвардейцев и трое пассажиров Opel получили тяжелые травмы.Пострадавшие военнослужащие как раз заступили на патрулирование Одессы накануне президентских выборов, о чем рассказал глава Национальной полиции Украины Сергей Князев.

      Видео Нацполиции об аварии в Одессе:

      А 31 марта 24 канала стали известны возмутительные детали трагедии. Пока пострадавшие нацгвардейцы истекали кровью на тротуаре, к ним подбежал мужчина, который начал бить их ногами. Потом этот мужчина скрылся с места трагедии – еще до того, как приехала полиция и скорая. Но полицейским удалось разыскать нарушителя и арестовать его.

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Аварии и ДТП Новости Одессы Нацгвардія Жертвы Криминальные новости
      Источник: 24 канал
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