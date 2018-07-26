Смертельное ДТП с Островским на Hummer в Киеве: стало известно, кто является владельцем авто

Собственником автомобиля Hummer, на котором Кирилл Островский насмерть сбил 10-летнюю девочку Анастасию Артемову в Киеве, является 32-летний предприниматель Александр Костенко.

Об этом сообщает "Обозреватель" со ссылкой на собственные источники.

Отмечается, что сам Костенко подтвердил факт права собственности на Hummer: "Да, это моя машина, а что?". Однако, когда журналисты поинтересовались у Костенко, хорошо ли он знает Островского, мужчина сразу бросил телефонную трубку.

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Согласно информации в реестре Министерства юстиции, Александр Костенко занимается техническим обслуживанием и ремонтом автомобилей. А проживает мучжина в селе Гатное на Киевщине.

Также известно, что улица, на которой проживает Костенко, застроена частными домами. Помещение Костенко – скромное кирпичное здание, хотя по документам человек владеет дорогим джипом.



Дом владельца авто Hummer, на котором Островский сбил девочку в Киеве

Напомним, вечером 24 июля в Киеве водитель на автомобиле Hummer сбил девочку на пешеходном переходе и пытался скрыться с места аварии. Через некоторое время ребенок скончался от полученных травм, а водителя после погони задержали правоохранители.

Водителем авто оказался 23-летний Кирилл Островский – бывший боксер, а сегодня – директор, владелец и инвестор фирмы Fit&Sweet.

Островскому уже объявили о подозрении в совершении преступлений по двум статьям: мужчине грозит от 3 до 8 лет лишения свободы.