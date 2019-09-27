Смертельное ДТП с пьяным полицейским в Броварах: что известно о погибшей и пострадавших

В Броварах пьяный правоохранитель влетел в остановку общественного транспорта на бешеной скорости. В результате аварии погибла женщина, а ее муж и велосипедист получили травмы.

Смертельное ДТП произошло 26 сентября около 17:30. Сотрудник полиции охраны на большой скорости влетел в остановку общественного транспорта, где стояли люди. Он был за рулем автомобиля Opel на иностранной регистрации в нетрезвом состоянии.

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Работник полиции охраны совершил наезд на семейную пару и велосипедиста – от полученных травм женщина погибла на месте, ее муж и велосипедист получили телесные повреждения различной степени,

– рассказали в ГБР.

Очевидцы в соцсетях отмечают, что женщина от полученных травм скончалась на месте аварии. Ее муж получил серьезные травмы, его прооперировали и сейчас он находится в реанимации.

У другого пострадавшего – велосипедиста – скорее всего, сотрясение мозга.

По данным пользователей, погибшей оказалась учительница математики Кохан Галина, которая долгое время работала в 5-ой школе.

В Броварах полицейский устроил смертельное ДТП / фото соцсети, "Информатор"

К слову, Opel влетел в людей, когда они шли по тротуару мимо остановки. По словам сына погибшей женщины Сергея, его родители в тот роковой вечер шли на празднование юбилея.

Смотрите видеокомментарий сына погибшей женщины на месте аварии:

Как проходит расследование по делу смертельного ДТП?

Правоохранителя, который устроил ДТП, уже задержали. Следователи ГБР готовят ему подозрение по статье УК о "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, повлекшее смерть потерпевшего или причинившее тяжелое телесное повреждение". Водителю грозит лишение свободы на срок от 3 до 8 лет.



Кроме того, из-за аварии от исполнения служебных обязанностей на время служебного расследования отстранили начальника Государственной охранной службы Киевской области.