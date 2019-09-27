13:10
27 сент 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ДТП В БРОВАРАХ 112 КАНАЛ ИМПИЧМЕНТ ТРАМПА
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Космодром имени Путина. Радиоактивная Генассамблея ООН
      Вєсті Кремля
      21:43, 26 сентября
      Вести.UA: Влогер Гончарук. НХ от Портнова
      Вєсті.UA
      19:05, 26 сентября
      Когда достроят мост на Троещину" и кто тратит выделенные 6,5 миллиардов гривен
      ЦРУ
      10:16, сегодня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ДТП В БРОВАРАХ 112 КАНАЛ ИМПИЧМЕНТ ТРАМПА

      Смертельное ДТП с пьяным полицейским в Броварах: что известно о погибшей и пострадавших

      333 Читати новину українською
      Смертельное ДТП в Броварах
      Смертельное ДТП в Броварах / Информатор

      В Броварах пьяный правоохранитель влетел в остановку общественного транспорта на бешеной скорости. В результате аварии погибла женщина, а ее муж и велосипедист получили травмы.

      Смертельное ДТП произошло 26 сентября около 17:30. Сотрудник полиции охраны на большой скорости влетел в остановку общественного транспорта, где стояли люди. Он был за рулем автомобиля Opel на иностранной регистрации в нетрезвом состоянии.

      Читайте также: Смертельное ДТП в Броварах: появилось видео, как пьяный полицейский влетел в остановку

      Работник полиции охраны совершил наезд на семейную пару и велосипедиста – от полученных травм женщина погибла на месте, ее муж и велосипедист получили телесные повреждения различной степени,
      – рассказали в ГБР.

      Очевидцы в соцсетях отмечают, что женщина от полученных травм скончалась на месте аварии. Ее муж получил серьезные травмы, его прооперировали и сейчас он находится в реанимации.

      У другого пострадавшего – велосипедиста – скорее всего, сотрясение мозга.

      По данным пользователей, погибшей оказалась учительница математики Кохан Галина, которая долгое время работала в 5-ой школе.

      В Броварах полицейский устроил смертельное ДТП / фото соцсети, "Информатор"

      К слову, Opel влетел в людей, когда они шли по тротуару мимо остановки. По словам сына погибшей женщины Сергея, его родители в тот роковой вечер шли на празднование юбилея.

      Смотрите видеокомментарий сына погибшей женщины на месте аварии:

       

      Как проходит расследование по делу смертельного ДТП?
      Правоохранителя, который устроил ДТП, уже задержали. Следователи ГБР готовят ему подозрение по статье УК о "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, повлекшее смерть потерпевшего или причинившее тяжелое телесное повреждение". Водителю грозит лишение свободы на срок от 3 до 8 лет.

      Кроме того, из-за аварии от исполнения служебных обязанностей на время служебного расследования отстранили начальника Государственной охранной службы Киевской области.

      blog_ava
      27 сентября – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день
      сегодня
      5176
      Теги: Новости Украины Аварии и ДТП Полиция Криминальные новости Жертвы ДТП в Броварах
      Источник: 24 канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Демарш України в ПАРЄ: "за" і "проти"
      сегодня , 12:00 Демарш України в ПАРЄ: "за" і "проти"
      Наталя Ромашова 482
      Самые популярные туристические направления для путешествий осенью
      сегодня , 10:05 Самые популярные туристические направления для путешествий осенью
      Альона Захарова 62
      То, что происходит между Россией и Украиной – это проблема США
      сегодня , 08:40 То, что происходит между Россией и Украиной – это проблема США
      Блог Медіа 3200
      Главные новости 26 сентября: жалоба на Трампа и "112 канал" лишили цифровой лицензии
      сегодня , 08:07 Главные новости 26 сентября: жалоба на Трампа и "112 канал" лишили цифровой лицензии
      501
      Притеснение верующих, запрет на украинские товары и обстрелы на полуострове: новости Крымнаша
      26 сентября , 22:00 Притеснение верующих, запрет на украинские товары и обстрелы на полуострове: новости Крымнаша
      КРЫМский бандеровец 1541
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук