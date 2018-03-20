Смертельное ДТП с участием беспилотного авто Uber в США: в полиции назвали виновных

Шериф полиции штата Аризона Сильвия Моир заявила, что правоохранители не нашли вины автоматики Uber в аварии, в результате которой погибла женщина.

Об этом сообщает San Francisco Chronicle.

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На видео с места ДТП ясно, что было бы очень сложно избежать этого столкновения в любом режиме, в автономном или с водителем, опираясь на то, как женщина выскочила из тени прямо на дорогу. Предварительно я предполагаю, что Uber вряд ли виноват в этом инциденте,

— рассказала шериф.

По ее словам, ни камеры, ни человек, который сидел в кабине испытуемого автомобиля не заметили женщину до момента столкновения. А водитель понял, что произошло столкновение, только услышав его звук.

Отмечается, что авто Uber, оснащенное двумя камерами, также не сделало попытки затормозить.

В рамках расследования полиция будет сотрудничать со следователями Национального совета по безопасности на транспорте и Национальным управлением безопасности движения на трассах.

Напомним, 19 марта, беспилотный автомобиль компании Uber насмерть сбил женщину-пешехода в городе Тампа, что в американском штате Аризона.