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      Смертельное ДТП с в Одессе: появилось видео, как мужчина добивает ногами пострадавших военных

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      Смертельное ДТП с нацгвардейцами в Одессе
      Смертельное ДТП с нацгвардейцами в Одессе / Фото из Facebook

      В Одессе автомобиль на "евробляхах" 30 марта сбила трех бойцов Нацгвардии, один из них погиб на месте. Пока пострадавшие истекали кровью на тротуаре, к ним подбежал мужчина, который начал бить их ногами.

      Трагедия произошла вечером, когда военные заступили на патрулирование Одессы накануне президентских выборов. В них влетел Opel на иностранных номерах. Один нацгвардеец погиб на месте, еще двое госпитализированы в Одесский госпиталь. Они в тяжелом состоянии. Водителя машины задержали.

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      Видео, как мужчина бьет лежачих военных, опубликовал минстром внутренних дел Украины Арсен Аваков.

      После страшного удара трое нацгвардейцев истекали кровью на асфальте. Вызвали скорую, и здесь эта мразина в синей куртке подскочила к бойцам и нанес несколько ударов по лежащим военным, пока его не оттолкнула женщина,
      – сказал Аваков.

      Мужчина скрылся с места трагедии еще до того, как приехала полиция и скорая. Полицейским удалось разыскать нарушителя. Им оказался Путилин Максим, который ранее был осужден, а сейчас отбывает условное наказание.

      Правоохранители задержали мужчину, который бил пострадавших военных

      Сейчас нарушителя задержали. Его грозит до 5 лет лишения свободы.

      Смотрите видео, как мужчина бьет пострадавших нацгвардейцев после ДТП в Одессе:

       

      Опубліковано Arsen Avakov Неділя, 31 березня 2019 р.

       

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      Теги: Новости Украины Криминальные новости Нацгвардія Арсен Аваков Расследования Жертвы Новости Одессы Аварии и ДТП
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