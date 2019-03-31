Смертельное ДТП с в Одессе: появилось видео, как мужчина добивает ногами пострадавших военных

В Одессе автомобиль на "евробляхах" 30 марта сбила трех бойцов Нацгвардии, один из них погиб на месте. Пока пострадавшие истекали кровью на тротуаре, к ним подбежал мужчина, который начал бить их ногами.

Трагедия произошла вечером, когда военные заступили на патрулирование Одессы накануне президентских выборов. В них влетел Opel на иностранных номерах. Один нацгвардеец погиб на месте, еще двое госпитализированы в Одесский госпиталь. Они в тяжелом состоянии. Водителя машины задержали.

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Видео, как мужчина бьет лежачих военных, опубликовал минстром внутренних дел Украины Арсен Аваков.

После страшного удара трое нацгвардейцев истекали кровью на асфальте. Вызвали скорую, и здесь эта мразина в синей куртке подскочила к бойцам и нанес несколько ударов по лежащим военным, пока его не оттолкнула женщина,

– сказал Аваков.

Мужчина скрылся с места трагедии еще до того, как приехала полиция и скорая. Полицейским удалось разыскать нарушителя. Им оказался Путилин Максим, который ранее был осужден, а сейчас отбывает условное наказание.

Правоохранители задержали мужчину, который бил пострадавших военных

Сейчас нарушителя задержали. Его грозит до 5 лет лишения свободы.

Смотрите видео, как мужчина бьет пострадавших нацгвардейцев после ДТП в Одессе: