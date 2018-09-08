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Смертельное ДТП в Черкасской области: авто врезалось в дерево, объезжая выбоины на дороге

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Смертельное ДТП произошло на Черкасщине
Смертельное ДТП произошло на Черкасщине / Фото из открытых источников

Смертельное ДТП произошло на Черкасщине. В результате аварии погиб водитель автомобиля, а двое пассажиров с тяжелыми травмами в больнице.

По словам свидетелей, водитель легковушки не справился с управлением и врезался в дерево, а все из-за выбоины на дороге.

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Авто обходили рытвины, когда на дорогу выехал внедорожник и произошла трагедия. От полученных травм мужчина погиб на месте, беременную женщину и семилетнего мальчика с тяжелыми травмами доставили в больницу.

Женщина на восьмом месяце беременности, она в больнице, у нее схватки. Врачи говорят, что, скорее всего, будет рожать. О том, что муж умер – она не знает, ребенок сейчас лежит в больнице, зашили ей голову,
– рассказал родственник пострадавших в аварии.

Видео с места ДТП


 

Теги: Новости Украины Жертвы Аварии и ДТП Новости Черкасс
Источник: 24 канал
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