Смертельное ДТП в Днепре: есть погибшие – фото, видео

В Днепре на проспекте Малиновского произошло лобовое столкновение между автомобилями Opel Omega, Daewoo Lanos и Zaz Sens. В результате водитель и пассажирка Opel Omega погибли на месте.

Водители двух других автомобилей получили травмы. Одного из них госпитализировали с открытым переломом коленного сустава. Об этом сообщила пресс-служба патрульной полиции в фейсбуке.

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Тела погибших вытаскивали из машины спасатели с помощью спецтехники.

В автомобиле погибших смогли уцелеть лишь двое маленьких котят. Патрульные отправили их в коммунальное предприятие "Зооконтроль".



Котята, которые выжили после аварии в Днепре / фото Нацполиция

Смотрите видео с места аварии в Днепре:

Смертельная авария в Днепре / фото "Информатор"