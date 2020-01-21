Смертельное ДТП в Днепре: есть погибшие – фото, видео
В Днепре на проспекте Малиновского произошло лобовое столкновение между автомобилями Opel Omega, Daewoo Lanos и Zaz Sens. В результате водитель и пассажирка Opel Omega погибли на месте.
Водители двух других автомобилей получили травмы. Одного из них госпитализировали с открытым переломом коленного сустава. Об этом сообщила пресс-служба патрульной полиции в фейсбуке.
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Тела погибших вытаскивали из машины спасатели с помощью спецтехники.
В автомобиле погибших смогли уцелеть лишь двое маленьких котят. Патрульные отправили их в коммунальное предприятие "Зооконтроль".
Котята, которые выжили после аварии в Днепре / фото Нацполиция
Смотрите видео с места аварии в Днепре:
Смертельная авария в Днепре / фото "Информатор"