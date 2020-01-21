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      Смертельное ДТП в Днепре: есть погибшие – фото, видео

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      Авария в Днепре / dp.informator.ua

      В Днепре на проспекте Малиновского произошло лобовое столкновение между автомобилями Opel Omega, Daewoo Lanos и Zaz Sens. В результате водитель и пассажирка Opel Omega погибли на месте.

      Водители двух других автомобилей получили травмы. Одного из них госпитализировали с открытым переломом коленного сустава. Об этом сообщила пресс-служба патрульной полиции в фейсбуке.

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      Тела погибших вытаскивали из машины спасатели с помощью спецтехники.

      В автомобиле погибших смогли уцелеть лишь двое маленьких котят. Патрульные отправили их в коммунальное предприятие "Зооконтроль".


      Котята, которые выжили после аварии в Днепре / фото Нацполиция

      Смотрите видео с места аварии в Днепре:

       

      Смертельная авария в Днепре / фото "Информатор"

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости Украины Новости Днепра Жертвы Аварии и ДТП
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