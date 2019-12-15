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      Смертельное ДТП в Днепропетровске: свидетели извлекли погибшего водителя из горящей машины

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      ДТП в Днепре / dp.informator.ua

      В воскресенье, 15 декабря, в Днепре на Набережной Победы недалеко от Мерефово-Херсонского моста произошла авария с участием Toyota и Mercedes. В результате ДТП одна из машин снесла электроопору. Mercedes сгорел, его водитель погиб.

      Авария произошла в 5:00. По предварительным данным, Merсedes двигался по Набережной Победы в сторону Сичеславской Набережной. Подъезжая к Мерефово-Херсонском мосту, он въехал в электроопору и снес ее. Следом в Merсedes въехала Toyota. Об этом сообщает "Информатор".

      К теме: Смертельные и шокирующие: самые громкие ДТП в 2019 году

      После того как Merсedes загорелся, свидетели происшествия извлекли из него водителя. На место прибыли два экипажа скорой помощи. Спасти мужчину не удалось, он умер.

      Также на место прибыли бригады пожарно-спасательной части. Они потушили сгоревший Merсedes. Патрульные перекрыли дорогу в направлении Сичеславской Набережной.

      Обстоятельства ДТП выясняют правоохранительные органы.

      Смотрите видео с места смертельного ДТП в Днепре:

       

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости Украины Новости Днепра Аварии и ДТП
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