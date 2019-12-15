Смертельное ДТП в Днепропетровске: свидетели извлекли погибшего водителя из горящей машины
В воскресенье, 15 декабря, в Днепре на Набережной Победы недалеко от Мерефово-Херсонского моста произошла авария с участием Toyota и Mercedes. В результате ДТП одна из машин снесла электроопору. Mercedes сгорел, его водитель погиб.
Авария произошла в 5:00. По предварительным данным, Merсedes двигался по Набережной Победы в сторону Сичеславской Набережной. Подъезжая к Мерефово-Херсонском мосту, он въехал в электроопору и снес ее. Следом в Merсedes въехала Toyota. Об этом сообщает "Информатор".
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После того как Merсedes загорелся, свидетели происшествия извлекли из него водителя. На место прибыли два экипажа скорой помощи. Спасти мужчину не удалось, он умер.
Также на место прибыли бригады пожарно-спасательной части. Они потушили сгоревший Merсedes. Патрульные перекрыли дорогу в направлении Сичеславской Набережной.
Обстоятельства ДТП выясняют правоохранительные органы.
Смотрите видео с места смертельного ДТП в Днепре: