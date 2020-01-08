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      Смертельное ДТП в Днепропетровской области: 14 пострадавших, есть погибшие

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      ДТП: погиб один человек, пострадали – 14 / nashemisto.dp.ua

      В Никополе легковой автомобиль на большой скорости протаранил автобус с работниками АО "Никопольский завод ферросплавов".

      Легковой автомобиль Chevrolet Aveo врезался в легковую машину и автобус, который вез рабочую смену работников Никопольского завода. Об этом во время пресс-конференции ИА "Мост-Днепр" рассказал директор областного центра экстренной медицины и медицины катастроф Радий Шевченко.

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      Автобус после столкновения с авто врезался в столб.

      ДТП Дніпропетровщина аварія
      ДТП в Днепровской области один пассажир погиб / Фото: nashemisto.dp.ua

      В ДТП погиб один пассажир автобуса, еще 14 – получили травмы. У 21-летней девушки произошла травматическая ампутация ноги. В тяжелом состоянии находятся 2 человека, еще 7 пассажиров – в состоянии средней тяжести, а 4 находятся в состоянии легкой степени тяжести.

      дтп авария
      ДТП в Днепровской области один пассажир погиб / Фото: nashemisto.dp.ua

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      сегодня
      18175
      Автор: Анна Запотоцкая
      Теги: Новости Украины Новости Днепра Криминальные новости Криминал
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