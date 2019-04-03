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      Смертельное ДТП в Харькове: автошколу, в которой училась Зайцева, могут лишить лицензии

      19 Читати новину українською
      Алена Зайцева
      Алена Зайцева / Фото из открытых источников

      Автошколу, в которой училась Алена Зайцева – осуждена за ДТП, в результате которого погибли шесть человек, могут лишить лицензии и госаккредитации за ряд нарушений.

      4 апреля должны принять решение относительно этой автошколі, передает сайт "Интерфакс-Украина".

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      Начальник Нацполиции в Харьковской области Олег Бех отметил, что они внесли ходатайство об отмене госаккредитации и лицензии. В частности, речь идет и о нарушениях, которые были допущены во время учебы Алены Зайцевой, и о нарушениях в работе школы в целом.

      В рамках уголовного производства доказано отсутствие Зайцевой на занятиях в определенные дни. Поэтому по итогам проверки мы приостановили деятельность автошколы и направили ходатайство об отмене лицензии. 4 апреля будет решаться вопрос о лишении государственной аккредитации и лицензии,
      – сказал заместитель начальника Нацполиции в Харьковской области Сергей Чиж.

      Он добавил, в автошколе вместо четырех учебных классов – один, также есть нарушения в ведении документации и переоборудовании транспорта без соответствующей регистрации. Вопрос о лишении лицензии и госаккредитации будет рассматривать Главный сервисный центр МВД.

      Что известно о резонансном ДТП в Харькове?18 октября 2017 года на улице Сумской в Харькове столкнулись автомобили Lexus и Volkswagen Touareg. Первым авто управляла 20-летняя Алена Зайцева, вторым – Геннадий Дронов. От столкновения авто Зайцевой вылетело на тротуар и насмерть сбило группу пешеходов. Жертвами аварии стали 6 человек, еще 5 получили ранения.

      Суд по этому делу длился более года, состоялись около 60 заседаний. И Зайцева, и Дронов на судебных дебатах признали свою вину в совершении аварии. 26 февраля Зайцеву и Дронова приговорили к 10 годам тюрьмы.

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      Теги: Новости Украины Авто ДТП в Харькове Новости Харькова Полиция
      Источник: 24 канал
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