Смертельное ДТП в Харькове: Дронов перечислил 500 гривен
На депозитный счет государственной исполнительной службы поступило 500 гривен от осужденного за смертельное ДТП в Харькове Геннадия Дронова. Эти деньги компенсируют расходы самой службы. Пострадавшим и семьям погибших пока не поступило ни одной гривны.
Деньги на счет поступили еще в конце октября, сообщила адвокат потерпевших Лариса Матвеева, пишет Комментарии.Харьков.
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Дронов перечислил деньги исполнительной службе / kharkov.comments.ua
По ее словам, в октябре также появилось постановление об аресте денег, движимого и недвижимого имущества Геннадия Дронова. Арестовали и те деньги, которые он заработал в Крюковской колонии.
Стало известно об аресте имущества Дронова / kharkov.comments.ua
О том, перечисляла ли деньги осужденная Алена Зайцева, ее адвокат Юлия Плетнева не сообщила.
Что известно о Геннадии Дронове
- Дронова приговорили к 10 годам лишения свободы за смертельное ДТП в Харькове с шестью жертвами.
- Защита виновника смертельного ДТП подала кассационную жалобу.
- Осужденные Алена Зайцева и Геннадий Дронов до сих пор не выплатили 6 миллионов гривен компенсации семьям погибших в ДТП за трагедию. К этому их обязал суд.
Что известно о смертельном ДТП в Харькове
- 8 октября 2017 года на перекрестке улицы Сумской с переулком Мечникова в центре Харькова столкнулись автомобили Lexus и Volkswagen Touareg. Первым авто управляла 20-летняя Алена Зайцева, вторым – Геннадий Дронов. От столкновения авто Зайцевой вылетело на тротуар и насмерть сбило группу пешеходов. Жертвами аварии стали 6 человек, еще 5 получили ранения.
- Суд по этому делу длился более года, состоялось 60 заседаний. И Зайцева, и Дронов на судебных прениях признали свою вину в совершении аварии.