Смертельное ДТП в Харькове: Дронов перечислил 500 гривен

На депозитный счет государственной исполнительной службы поступило 500 гривен от осужденного за смертельное ДТП в Харькове Геннадия Дронова. Эти деньги компенсируют расходы самой службы. Пострадавшим и семьям погибших пока не поступило ни одной гривны.

Деньги на счет поступили еще в конце октября, сообщила адвокат потерпевших Лариса Матвеева, пишет Комментарии.Харьков.

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Дронов перечислил деньги исполнительной службе / kharkov.comments.ua

По ее словам, в октябре также появилось постановление об аресте денег, движимого и недвижимого имущества Геннадия Дронова. Арестовали и те деньги, которые он заработал в Крюковской колонии.



Стало известно об аресте имущества Дронова / kharkov.comments.ua

О том, перечисляла ли деньги осужденная Алена Зайцева, ее адвокат Юлия Плетнева не сообщила.

Что известно о Геннадии Дронове

Дронова приговорили к 10 годам лишения свободы за смертельное ДТП в Харькове с шестью жертвами.

Защита виновника смертельного ДТП подала кассационную жалобу.

Осужденные Алена Зайцева и Геннадий Дронов до сих пор не выплатили 6 миллионов гривен компенсации семьям погибших в ДТП за трагедию. К этому их обязал суд.

Что известно о смертельном ДТП в Харькове