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      Смертельное ДТП в Харькове: Дронов перечислил 500 гривен

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      Геннадий Дронов перечислил исполнительной службе 500 гривен / pravda.com

      На депозитный счет государственной исполнительной службы поступило 500 гривен от осужденного за смертельное ДТП в Харькове Геннадия Дронова. Эти деньги компенсируют расходы самой службы. Пострадавшим и семьям погибших пока не поступило ни одной гривны.

      Деньги на счет поступили еще в конце октября, сообщила адвокат потерпевших Лариса Матвеева, пишет Комментарии.Харьков.

      К теме: Что известно о колонии осужденного за ДТП в Харькове Геннадия Дронова: фото, видео

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      Дронов перечислил деньги исполнительной службе / kharkov.comments.ua

      По ее словам, в октябре также появилось постановление об аресте денег, движимого и недвижимого имущества Геннадия Дронова. Арестовали и те деньги, которые он заработал в Крюковской колонии.

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      Стало известно об аресте имущества Дронова / kharkov.comments.ua

      О том, перечисляла ли деньги осужденная Алена Зайцева, ее адвокат Юлия Плетнева не сообщила.

      Что известно о Геннадии Дронове

      Что известно о смертельном ДТП в Харькове

      • 8 октября 2017 года на перекрестке улицы Сумской с переулком Мечникова в центре Харькова столкнулись автомобили Lexus и Volkswagen Touareg. Первым авто управляла 20-летняя Алена Зайцева, вторым – Геннадий Дронов. От столкновения авто Зайцевой вылетело на тротуар и насмерть сбило группу пешеходов. Жертвами аварии стали 6 человек, еще 5 получили ранения.
      • Суд по этому делу длился более года, состоялось 60 заседаний. И Зайцева, и Дронов на судебных прениях признали свою вину в совершении аварии.
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      Автор: Наталия Пристанская
      Теги: Новости Украины ДТП в Харькове Новости Харькова
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