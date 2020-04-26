Смертельное ДТП в Харькове: двое человек погибли в результате столкновения легковушек

В Харькове на автодороге "Киев-Харьков-Довжанский" произошло столкновение легковых автомобилей ВАЗ и Audi. В результате ДТП погибли два человека, одну пассажирку с травмами госпитализировали в харьковскую больницу.

Об этом сообщила пресс-служба главного управления Национальной полиции в Харьковской области.

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75-летний водитель легкового автомобиля ВАЗ, выезжая с прилегающей территории, не предоставил преимущество в движении автомобилю Audi под управлением 34-летнего мужчины. В результате произошло столкновение двух транспортных средств.

Водитель и 73-летняя пассажирка ВАЗа скончались от полученных травм, 51-летняя пассажирка Audi госпитализирована в харьковскую больницу.



Жуткая ДТП в Харькове / Фото телеграм-канала "ХС | Харьков"

Сейчас полиция Харькова устанавливает все обстоятельства аварии на автодороге "Киев-Харьков-Довжанский".