14:06
17 май 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
23°C
23°C 12°C
  • пятница
    23°C 14°C
  • суббота
    21°C 14°C
  • воскресенье
    17°C 11°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
КРЫМСКИЙ МОСТ ДЕНЬ ВЫШИВАНКИ СЕВЕРНЫЙ ПОТОК-2 ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Страшилки России. Адольф Путин
Вєсті Кремля
00:30, сегодня
Вести.UA.
Вєсті.UA
23:52, 16 мая
Через какие коррупционные схемы уходят деньги на ремонт дорог
ЦРУ
09:00, 16 мая
Як курки з
Підсумки дна
23:02, 13 мая
Вспомнить Всё. От Рафика до Эталона: как менялись маршрутки
Згадати все
22:10, 15 мая
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
КРЫМСКИЙ МОСТ ДЕНЬ ВЫШИВАНКИ СЕВЕРНЫЙ ПОТОК-2 ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ

Смертельное ДТП в Харькове: иномарка сбила женщину на пешеходном переходе

138 Читати новину українською
Смертельное ДТП в Харькове: иномарка сбила женщину на пешеходном переходе
Смертельное ДТП в Харькове: иномарка сбила женщину на пешеходном переходе / svidok.online

17 мая в Харькове произошло кровавое ДТП. Водитель иномарки совершил наезд на 72-летнюю женщину, которая переходила дорогу по пешеходному переходу. В результате этого женщина погибла.

Об этом сообщают в пресс-центре Нацполиции Харькова.

Читайте также: В Италии перевернулось авто с украинцами, есть погибшие (фото)

38-летний водитель автомобиля Audi совершил наезд на 72-летнюю женщину, которая переходила дорогу по пешеходному переходу. От полученных повреждений потерпевшая умерла. Предварительно установлено, что водитель превысил разрешенную скорость движения,
– говорится в сообщении.

Сейчас полиция проводит опрос водителя и решает вопрос о квалификации этого случая согласно Уголовному кодексу Украины.

 
  
 
 
Теги: Новости Украины Аварии и ДТП Новости Харькова
Источник: 24 канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
Найцікавіші антикорупційні новини тижня
сегодня, 14:00 Найцікавіші антикорупційні новини тижня
Віталій Шабунін 5
О чем говорит вышивка: орнаменты и их значение в инфографике
сегодня, 18:15 О чем говорит вышивка: орнаменты и их значение в инфографике
910
Артериальная гипертензия: симптомы, диагностика, лечение
сегодня, 13:16 Артериальная гипертензия: симптомы, диагностика, лечение
Настя Сукач 151
Виборча реформа: не панацея, але пігулка від сказу
сегодня, 11:30 Виборча реформа: не панацея, але пігулка від сказу
Любомир Зубач 202
День вышиванки: как украинская национальная одежда покорила мир
сегодня, 09:03 День вышиванки: как украинская национальная одежда покорила мир
Ірина Полицька 4 1609
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук