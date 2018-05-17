Смертельное ДТП в Харькове: иномарка сбила женщину на пешеходном переходе

17 мая в Харькове произошло кровавое ДТП. Водитель иномарки совершил наезд на 72-летнюю женщину, которая переходила дорогу по пешеходному переходу. В результате этого женщина погибла.

Об этом сообщают в пресс-центре Нацполиции Харькова.

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38-летний водитель автомобиля Audi совершил наезд на 72-летнюю женщину, которая переходила дорогу по пешеходному переходу. От полученных повреждений потерпевшая умерла. Предварительно установлено, что водитель превысил разрешенную скорость движения,

– говорится в сообщении.

Сейчас полиция проводит опрос водителя и решает вопрос о квалификации этого случая согласно Уголовному кодексу Украины.