Смертельное ДТП в Харькове: ключевого свидетеля по делу Зайцевой таки нашли

Правоохранителям наконец удалось разыскать врача-нарколога Елену Федирко. Именно она первой обследовала водителя автомобиля Lexus Елену Зайцеву на употребление опиатов.

Об этом сообщает UA Харьков.

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Так, сегодня Елена Федирко добровольно явится в суд, чтобы свидетельствовать.

Все мероприятия для установления ее места пребывания осуществлены, и она сегодня должна появиться в суде. Это добровольно, конечно. Она свидетель, а не подозреваемый, появится добровольно,

– сообщил следователь по делу Игорь Волков.

Заседание по делу о ДТП на Сумской назначили на вторник, 22 января, в 14:00.

Добавим, что суд неоднократно вызывал Федирко для допроса, но она не появлялась. Летом 2018-го суд обязал полицию установить местонахождение нарколога, однако в течение длительного времени это не давало никаких результатов. Между тем, в сентябре появилась информация, что Федирко поехала на оккупированные территории.

Что известно о ДТП с участием Зайцевой и Дронова?18 октября 2017 на улице Сумской в ​​Харькове произошло смертельное ДТП с участием автомобилей Lexus и Volkswagen Touareg. В результате столкновения внедорожник улетел на тротуар и влетел в пешеходов, что привело к смерти 6 человек. Автомобилем Lexus управляла 20-летняя Елена Зайцева, которую суд взял под арест, водителем Volkswagen Touareg был Геннадий Дронов, которого суд тоже взял под стражу.