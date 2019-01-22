15:32
22 янв 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ УКРАИНЫ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Путин – властелин колец. Пиня в проруби
      Вєсті Кремля
      21:48, 21 января
      Вести.UA: Тайная причина, почему Вилкул идет в президенты. Кива удивляет!
      Вєсті.UA
      20:29, 21 января
      Быстрое "кидалово" или быстрые деньги: как украинцы попадают в кредитную ловушку
      ЦРУ
      09:00, 18 января
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Необычные имена
      Згадати все
      22:50, 18 января
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ УКРАИНЫ

      Смертельное ДТП в Харькове: ключевого свидетеля по делу Зайцевой таки нашли

      259 Читати новину українською
      Правоохранители нашли ключевого свидетеля по делу Зайцевой
      Правоохранители нашли ключевого свидетеля по делу Зайцевой / Фото из открытых источников

      Правоохранителям наконец удалось разыскать врача-нарколога Елену Федирко. Именно она первой обследовала водителя автомобиля Lexus Елену Зайцеву на употребление опиатов.

      Об этом сообщает UA Харьков.

      Читайте также: ДТП в Харькове: защита Дронова имеет претензии к экспертам, которые определяли скорость Зайцевой

      Так, сегодня Елена Федирко добровольно явится в суд, чтобы свидетельствовать.

      Все мероприятия для установления ее места пребывания осуществлены, и она сегодня должна появиться в суде. Это добровольно, конечно. Она свидетель, а не подозреваемый, появится добровольно,
      – сообщил следователь по делу Игорь Волков.

      Заседание по делу о ДТП на Сумской назначили на вторник, 22 января, в 14:00.

      Добавим, что суд неоднократно вызывал Федирко для допроса, но она не появлялась. Летом 2018-го суд обязал полицию установить местонахождение нарколога, однако в течение длительного времени это не давало никаких результатов. Между тем, в сентябре появилась информация, что Федирко поехала на оккупированные территории.

      Что известно о ДТП с участием Зайцевой и Дронова?18 октября 2017 на улице Сумской в ​​Харькове произошло смертельное ДТП с участием автомобилей Lexus и Volkswagen Touareg. В результате столкновения внедорожник улетел на тротуар и влетел в пешеходов, что привело к смерти 6 человек. Автомобилем Lexus управляла 20-летняя Елена Зайцева, которую суд взял под арест, водителем Volkswagen Touareg был Геннадий Дронов, которого суд тоже взял под стражу.

      СМЕРТЕЛЬНОЕ ДТП В ХАРЬКОВЕ: ХРОНИКА ПОСЛЕДНИХ СОБЫТИЙ
      •  
      Теги: Новости Украины Новости политики Судьи Новости Харькова ДТП в Харькове
      Источник: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Війна Амосової та Супрун: скільки ще триватиме поновлення старих-нових ректорів медуніверситетів
      сегодня , 15:30 Війна Амосової та Супрун: скільки ще триватиме поновлення старих-нових ректорів медуніверситетів
      Тетяна Мартинюк 1
      Росія інтегрувала "ДНР" та "ЛНР" у власні міністерства
      сегодня , 15:00 Росія інтегрувала "ДНР" та "ЛНР" у власні міністерства
      Олексій Чибісов 1038
      100 років Соборності
      сегодня , 14:10 100 років Соборності
      Повернись живим 141
      ОСМД-2019: как объединиться и заботиться о своем жилье
      сегодня , 14:00 ОСМД-2019: как объединиться и заботиться о своем жилье
      Яніна Ткачук 46
      Какие боевые вертолеты нужны ВСУ
      сегодня , 12:01 Какие боевые вертолеты нужны ВСУ
      Злой Одессит 2335
      Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
       20 ноября 2018 , 13:30
      Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
       5 декабря 2018 , 15:08
      Гонтарева отреагировала на слухи о своей отставке
       7 апреля 2016 , 17:06
      Государство выступает адвокатом одного конкретно взятого человека, – эксперт о блокаде
       17 марта 2017 , 07:02
      Форвард Динамо: Мы потеряли два очка в матче против Зари
       17 сентября 2018 , 00:30
      Шахтер оторвался на 5 очков, Динамо не изменилось, а Карпаты потеряли позитивную волну – итоги 8-го тура УПЛ
       17 сентября 2018 , 12:37
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук