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      Смертельное ДТП в Харькове: когда суд рассмотрит жалобы на приговор Дронова и Зайцевой

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      Суд рассмотрит жалобы относительно приговора Зайцевой и Дронова 3 апреля / Коллаж 24 канала

      Верховный суд рассмотрит жалобы на приговор фигурантам дела смертельного ДТП в Харькове Геннадия Дронова и Елены Зайцевой. Заседание суда запланировано на 3 апреля.

      Об определении даты рассмотрения кассационной жалобы говорится в постановлении суда.

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      Верховный суд постановил завершить подготовку и назначить кассационное рассмотрение относительно Дронова и Зайцевой по жалобам их адвокатов.

      Защитники фигурантов дела смертельного ДТП в Харькове обжаловали приговор Киевского райсуда Харькова от 26 февраля 2019 года и постановление Харьковского апелляционного суда от 14 августа 2019 года.

      Жалобы на приговоры суд будет рассматривать 3 апреля 2020 года в 10:30.

      Что известно о приговорах виновников смертельного ДТП в Харькове

      Основное о смертельном ДТП в Харькове

      • 8 октября 2017 года на перекрестке улицы Сумской с переулком Мечникова в центре Харькова столкнулись автомобили Lexus и Volkswagen Touareg. Первым авто руководила 20-летняя Елена Зайцева, вторым – Геннадий Дронов. От столкновения авто Зайцевой вылетело на тротуар и насмерть сбило группу пешеходов.
      • Жертвами аварии стали 6 человек, еще 5 получили ранения. Суд по этому делу продолжался более года, произошло примерно 60 заседаний. И Зайцева, и Дронов на судебных дебатах признали свою вину в совершении аварии. 
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      Автор: Наталия Пристанская
      Теги: Новости Украины Верховный суд Украины Новости Харькова ДТП в Харькове
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