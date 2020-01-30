Смертельное ДТП в Харькове: когда суд рассмотрит жалобы на приговор Дронова и Зайцевой
Верховный суд рассмотрит жалобы на приговор фигурантам дела смертельного ДТП в Харькове Геннадия Дронова и Елены Зайцевой. Заседание суда запланировано на 3 апреля.
Об определении даты рассмотрения кассационной жалобы говорится в постановлении суда.
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Верховный суд постановил завершить подготовку и назначить кассационное рассмотрение относительно Дронова и Зайцевой по жалобам их адвокатов.
Защитники фигурантов дела смертельного ДТП в Харькове обжаловали приговор Киевского райсуда Харькова от 26 февраля 2019 года и постановление Харьковского апелляционного суда от 14 августа 2019 года.
Жалобы на приговоры суд будет рассматривать 3 апреля 2020 года в 10:30.
Что известно о приговорах виновников смертельного ДТП в Харькове
- Киевский райсуд Харькова признал Елену Зайцеву и Геннадия Дронова виновными в совершении смертельного ДТП и назначил наказание Елене Зайцевой и Геннадию Дронову в виде 10 лет лишения свободы.
- В Харькове адвокат водителя Геннадия Дронова подал кассационную жалобу на приговор. Первый раз ее отклонили из-за ошибок и позволили их исправить.
- Также ранее Верховный суд открыл производство по кассационной жалобе адвоката Елены Зайцевой. Ее защитник просит пересмотреть или отменить приговор Зайцевой.
Основное о смертельном ДТП в Харькове
- 8 октября 2017 года на перекрестке улицы Сумской с переулком Мечникова в центре Харькова столкнулись автомобили Lexus и Volkswagen Touareg. Первым авто руководила 20-летняя Елена Зайцева, вторым – Геннадий Дронов. От столкновения авто Зайцевой вылетело на тротуар и насмерть сбило группу пешеходов.
- Жертвами аварии стали 6 человек, еще 5 получили ранения. Суд по этому делу продолжался более года, произошло примерно 60 заседаний. И Зайцева, и Дронов на судебных дебатах признали свою вину в совершении аварии.