Смертельное ДТП в Харькове: когда суд рассмотрит жалобы на приговор Дронова и Зайцевой

Верховный суд рассмотрит жалобы на приговор фигурантам дела смертельного ДТП в Харькове Геннадия Дронова и Елены Зайцевой. Заседание суда запланировано на 3 апреля.

Об определении даты рассмотрения кассационной жалобы говорится в постановлении суда.

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Верховный суд постановил завершить подготовку и назначить кассационное рассмотрение относительно Дронова и Зайцевой по жалобам их адвокатов.

Защитники фигурантов дела смертельного ДТП в Харькове обжаловали приговор Киевского райсуда Харькова от 26 февраля 2019 года и постановление Харьковского апелляционного суда от 14 августа 2019 года.

Жалобы на приговоры суд будет рассматривать 3 апреля 2020 года в 10:30.

Что известно о приговорах виновников смертельного ДТП в Харькове

Киевский райсуд Харькова признал Елену Зайцеву и Геннадия Дронова виновными в совершении смертельного ДТП и назначил наказание Елене Зайцевой и Геннадию Дронову в виде 10 лет лишения свободы.

В Харькове адвокат водителя Геннадия Дронова подал кассационную жалобу на приговор. Первый раз ее отклонили из-за ошибок и позволили их исправить.

Также ранее Верховный суд открыл производство по кассационной жалобе адвоката Елены Зайцевой. Ее защитник просит пересмотреть или отменить приговор Зайцевой.

Основное о смертельном ДТП в Харькове