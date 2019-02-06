Смертельное ДТП в Харькове: начинаются финальные дебаты в отношении Зайцевой и Дронова

В Харькове начинаются дебаты по делу о смертельном ДТП на улице Сумской в Харькове. Вероятнее всего, что они растянутся на несколько заседаний.

Процесс возобновится в Киевском районном суде 6 января, пишет харьковское издание NewsRoom.

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На прошлом заседании суд отклонил ходатайство об отводе экспертов – препятствий для перехода к следующей стадии процесса не осталось.

В дебатах примут участие не только представители обвиняемых и жертв аварии, но также родственники погибших.

Кроме того, ключевого свидетеля по делу Зайцевой таки удалось найти. Врач-нарколог Елена Федирко, которая первой обследовала водителя автомобиля Lexus на употребление опиатов после смертельного ДТП, наконец-то появилась на судебное заседание. Правда, перед его началом она заявила, что наркотического опьянения в одной из подозреваемых Елены Зайцевой не идентифицировали.

Также прокуратура не исключает открытия производства против следователя Игоря Волкова, который занимается расследованием этой аварии.

Что известно о ДТП с участием Зайцевой и Дронова?18 октября 2017 года на улице Сумской в Харькове произошло смертельное ДТП с участием автомобилей Lexus и Volkswagen Touareg. В результате столкновения внедорожник улетел на тротуар и влетел в пешеходов, что привело к смерти 6 человек. Автомобилем Lexus управляла 20-летняя Елена Зайцева, которую суд взял под арест, водителем Volkswagen Touareg был Геннадий Дронов, которого суд тоже взял под стражу.