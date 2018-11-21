Смертельное ДТП в Харькове: нарколога Зайцевой таки не нашли

Правоохранителям не удалось найти врача-нарколога, которая первой обследовала водителя автомобиля Lexus Елену Зайцеву на употребление опиатов. Информации о ее выезде на оккупированную территорию также нет.

Об этом сообщает "Укринформ" со ссылкой на данные Киевского райсуда Харькова.

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Так, поиски правоохранителей не дали результатов.

Прокурор Игорь Омельченко передал суду три рапорта полицейских, принявших участие в поиске врача-нарколога Елены Федирко, которая первой после ДТП обследовала фигурантку Зайцеву на предмет наличия опиатов, о том, что ее местонахождение не найдено,

– заявили в суде.

При этом в суде отмечают, что точных сроков дальнейшего поиска врача нет. Также не удалось подтвердить информацию о том, что нарколог выехала на неподконтрольную территорию.

Кроме того, суд отказал в удовлетворении ходатайства защиты другого фигуранта дела Геннадия Дронова по отводу всех четырех автотехнических экспертов. Следующее заседание суда назначено на 26 ноября в 14:00.

Напомним, 18 октября 2017 года на улице Сумской в Харькове произошло смертельное ДТП с участием автомобилей Lexus и Volkswagen Touareg. В результате столкновения внедорожник вылетел на тротуар и влетел в пешеходов, что привело к смерти 6 человек. Автомобилем Lexus управляла 20-летняя Елена Зайцева, которую суд взял под арест, водителем Volkswagen Touareg был Геннадий Дронов, которого суд взял под стражу.

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