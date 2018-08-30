Смертельное ДТП в Харькове: полиция разыскивает главного свидетеля
Полиция призывает украинцев помочь в розыске свидетельницы по делу о ДТП Елены Федирко, которая осматривала участницу аварии Алену Зайцеву.
Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.
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"Харьковская полиция устанавливает местонахождение свидетеля по резонансному дорожно-транспортному происшествию. Уважаемые граждане, если вам известно местонахождение гражданки Елены Федирко, просим сообщать информацию по тел. 102, (057)7059-077", – говорится в сообщении.
Отмечается, что Федирко разыскивают на основании поручения суда о приводе свидетеля.
"Документы в харьковскую полицию поступили через несколько дней после судебного заседания. Сейчас это решение находится на исполнении", – говорится в сообщении.
Следующее заседание суда назначено на 11 сентября.
Напомним, 18 октября 2017 года в Харькове произошла автомобильная авария с участием автомобилей Lexus и Volkswagen Touareg. В результате ДТП погибли 6 человек. Автомобилем Lexus управляла 20-летняя Алена Зайцева, которую суд взял под арест. Впоследствии ей было предъявлено обвинение по этому делу. Накануне суд постановил, что она останется за решеткой еще на 2 месяца.
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