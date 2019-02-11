Смертельное ДТП в Харькове: пострадавшие отказываются верить в раскаяние Зайцевой

Пострадавшие в страшном ДТП в центре Харькова, в результате которого погибли шесть человек, не верят в раскаяние обвиняемой Елены Зайцевой. Все они отмечают, что в трагедии виноваты оба водителя – Зайцева и Геннадий Дронов.

Киевский райсуд Харькова продолжит прения в уголовном производстве по обвинению Елены Зайцевой и Геннадия Дронова в смертельном ДТП 12 февраля, пишет УНН.

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Во время дебатов 11 февраля потерпевшая Оксана Нестеренко заявила, что не верит в раскаяние Елены Зайцевой, потому что "в течение всего времени не было предоставлено никакой помощи, не было участия ни в процессе лечения, ни в процессе реабилитации".

Кроме того, представитель потерпевших Николая Пономаренко, Людмилы Фабрис, Тины Шевцовой, которые потеряли в ДТП своих родных, сказал, что они также не верят в раскаяние водителя. Эти же слова подтвердила потерпевшая Оксана Евтеева, которая потеряла в ДТП сестру и мужа.

При этом все потерпевшие отметили, что в ДТП виноваты оба водителя.

Отметим, что прокурор требует приговорить обвиняемых Елену Зайцеву и Геннадия Дронова в совершении смертельного ДТП к 10 годам лишения свободы с лишением водительских прав на 3 года. Прения по делу о смертельном ДТП на улице Сумской в Харькове начались 6 февраля.

Что известно о ДТП с участием Зайцевой и Дронова?

18 октября 2017 года на улице Сумской в Харькове произошло смертельное ДТП с участием автомобилей Lexus и Volkswagen Touareg. В результате столкновения внедорожник вылетел на тротуар и влетел в пешеходов, что привело к смерти 6 человек. Автомобилем Lexus управляла 20-летняя Елена Зайцева, которую суд взял под арест, водителем Volkswagen Touareg был Геннадий Дронов, которого суд взял под стражу.

СМЕРТЕЛЬНОЕ ДТП В ХАРЬКОВЕ: ХРОНИКА ПОСЛЕДНИХ СОБЫТИЙ