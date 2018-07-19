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Смертельное ДТП в Харькове с участием Зайцевой: адвокат потерпевших рассказала о странных вещах

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ДТП в Харькове с участием Зайцевой: адвокат потерпевших рассказала о пропавшем ключевом свидетеле и о странном поведении экспертов
ДТП в Харькове с участием Зайцевой: адвокат потерпевших рассказала о пропавшем ключевом свидетеле и о странном поведении экспертов / Соцсети

По делу Елены Зайцевой, которую обвиняют в смертельном ДТП в Харькове, не могут найти ключевого свидетеля. Даже правоохранители, которые должны доставить этого человека в суд, не могут его найти: он просто исчез. Кроме того, у экспертов, которые исследуют аварию, постоянно не хватает данных для четких выводов.

Об этом рассказала адвокат потерпевших Лариса Матвеева, передает "Обозреватель".

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Как подчеркивает правозащитница, на заседание суда никак не могут доставить бывшего врача-нарколога Елену Федирко, которая проводила первое обследование Зайцевой после аварии.

Именно она зафиксировала факт наркотического опьянения Зайцевой – нечеткую речь, неустойчивую позу Ромберга. И описала это. Также она настояла на анализе крови и мочи обвиняемой. В конце концов, в анализах подтвердилось наличие психотропных и наркотических веществ. Но Федирко по непонятным причинам уволилась с работы, и найти ее в Харькове никто не может. Даже правоохранители, которые должны ее доставить в суд, не могут ее найти. Вот такое странное совпадение обстоятельств,
– отмечает юрист.

По ее словам, у экспертов, исследующих смертельное ДТП в Харькове, постоянно не хватает данных для четких выводов.

"Если раньше для анализа и установления факта, была ли Зайцева в состоянии наркотического опьянения, медикам не хватило 5 миллилитров крови, то теперь технические эксперты не могут точно установить скорость движения джипа, потому что на фото нет достаточного расстояния", – добавляет Матвеева.

В то же время адвокат потерпевших отметила, что эксперты скорость движения для своих расчетов брали из показаний свидетелей.

"Они брали эти данные из показаний свидетелей. Когда я спросила, почему все пользователи интернета смогли установить скорость, а вы нет, то эксперт сказал, что им не хватило расстояния. Расстояние определяется из точек на видеозаписи. Но точки ему не дал техник, которого в суде пока не допрашивали. Он должен был зафиксировать привязку автомобиля из одной точки в другую. Просчитать это можно, используя Google, однако эксперты почему-то не захотели им воспользоваться", – убеждает Матвеева.

Напомним, 18 октября 2017 года в Харькове произошла автомобильная авария с участием автомобилей Lexus и Volkswagen Touareg. В результате ДТП погибли 6 человек.

Автомобилем Lexus управляла 20-летняя Алена Зайцева, которую суд взял под арест. А водителем Volkswagen Touareg оказался Геннадий Дронов, которого суд тоже взял под стражу. Впоследствии обоим было предъявлено обвинение по этому делу.

 

 

Теги: Новости Украины ДТП в Харькове Судьи Новости Харькова Расследования Криминальные новости
Источник: 24 Канал
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