Смертельное ДТП в Харькове с участием Зайцевой: адвокат потерпевших рассказала о странных вещах

По делу Елены Зайцевой, которую обвиняют в смертельном ДТП в Харькове, не могут найти ключевого свидетеля. Даже правоохранители, которые должны доставить этого человека в суд, не могут его найти: он просто исчез. Кроме того, у экспертов, которые исследуют аварию, постоянно не хватает данных для четких выводов.

Об этом рассказала адвокат потерпевших Лариса Матвеева, передает "Обозреватель".

Читайте также: Смертельное ДТП в Харькове: механик заявил, что Зайцева ехала с бешеной скоростью

Как подчеркивает правозащитница, на заседание суда никак не могут доставить бывшего врача-нарколога Елену Федирко, которая проводила первое обследование Зайцевой после аварии.

Именно она зафиксировала факт наркотического опьянения Зайцевой – нечеткую речь, неустойчивую позу Ромберга. И описала это. Также она настояла на анализе крови и мочи обвиняемой. В конце концов, в анализах подтвердилось наличие психотропных и наркотических веществ. Но Федирко по непонятным причинам уволилась с работы, и найти ее в Харькове никто не может. Даже правоохранители, которые должны ее доставить в суд, не могут ее найти. Вот такое странное совпадение обстоятельств,

– отмечает юрист.

По ее словам, у экспертов, исследующих смертельное ДТП в Харькове, постоянно не хватает данных для четких выводов.

"Если раньше для анализа и установления факта, была ли Зайцева в состоянии наркотического опьянения, медикам не хватило 5 миллилитров крови, то теперь технические эксперты не могут точно установить скорость движения джипа, потому что на фото нет достаточного расстояния", – добавляет Матвеева.

В то же время адвокат потерпевших отметила, что эксперты скорость движения для своих расчетов брали из показаний свидетелей.

"Они брали эти данные из показаний свидетелей. Когда я спросила, почему все пользователи интернета смогли установить скорость, а вы нет, то эксперт сказал, что им не хватило расстояния. Расстояние определяется из точек на видеозаписи. Но точки ему не дал техник, которого в суде пока не допрашивали. Он должен был зафиксировать привязку автомобиля из одной точки в другую. Просчитать это можно, используя Google, однако эксперты почему-то не захотели им воспользоваться", – убеждает Матвеева.