Смертельное ДТП в Харькове: следователи сомневаются, что Зайцева посещала курсы вождения

Следователи по делу резонансного харьковского ДТП, жертвами которого стали шесть человек, провели обыски в автошколе "Транстур", где училась вождению обвиняемая.

Об этом сообщает Kharkiv Today.

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Как отмечает издание, обыски в помещении автошколы прошли в последних числах августа. Следователи изъяли документы за период с октября по ноябрь 2015 года – время, когда там училась Зайцева. Известно, что в автошколе Зайцева училась со 2 октября по 27 ноября, а 5 декабря получила права. Следователи сомневаются в том, что подозреваемая посещала автокурсы, ведь по данным Государственной миграционной службы с 8 по 11 октября она находилась за пределами Украины.

Суд наложил арест на изъятые документы, хотя представители автошколы возражали против этого.

Напомним, 18 октября 2017 года в Харькове произошла автомобильная авария с участием автомобилей Lexus и Volkswagen Touareg. В результате ДТП погибли 6 человек. Автомобилем Lexus управляла 20-летняя Елена Зайцева, которую суд взял под арест. Впоследствии ей было предъявлено обвинение по этому делу.

В конце июля в МИНЗДРАВЕ подтвердили, что Зайцева находилась за рулем под действием наркотиков.