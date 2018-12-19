Смертельное ДТП в Харькове: состоялся очередной суд над Зайцевой и Дроновым

Киевский районный суд Харькова продлил меру пресечения в виде содержания под стражей без залога Алене Зайцевой и Геннадию Дронову до 16 февраля 2019 года.

Об этом сообщает Харків.UA.

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Следующее заседание состоится в четверг, 20 декабря. Известно, что на нем заслушают ходатайство адвоката Дронова Сергея Перепелицы и экспертов, которые не пришли на заседание 19 декабря.

Более того, на суде в среду, 19 декабря, хотели заслушать специалистов Харьковского областного бюро судебно-медицинских экспертиз, которые должны определить была ли Зайцева под действием наркотических средств за рулем. Однако эксперты в суд не пришли.

Кроме того, во время заседания Дронов просил изменить ему меру пресечения.

Я не собираюсь никуда убегать. Я готов сдать загранпаспорт. Прошу изменить мне меру пресечения на домашний арест с электронным браслетом,

– сказал Дронов.

Однако судья отклонил ходатайство и сохранил подозреваемым меру пресечения.

Напомним, 18 октября 2017 года на улице Сумской в Харькове произошло смертельное ДТП с участием автомобилей Lexus и Volkswagen Touareg. В результате столкновения внедорожник вылетел на тротуар и влетел в пешеходов, что привело к смерти 6 человек. Автомобилем Lexus управляла 20-летняя Алена Зайцева, которую суд взял под арест, водителем Volkswagen Touareg был Геннадий Дронов, которого суд взял под стражу.