Смертельное ДТП в Харькове: специальная комиссия сделала вывод о состоянии здоровья Зайцевой

Специальная комиссия специалистов установила, что противопоказаний для нахождения в условиях СИЗО фигурантки смертельного ДТП в Харькове Елены Зайцевой нет.

Об этом информирует "Интерфакс".

Читайте также: Смертельное ДТП на Сумской в Харькове: свежее фото Зайцевой взорвало сеть

По результатам обследования областными специалистами никакой патологии у подсудимой Зайцевой не обнаружено. Никаких противопоказаний для ее пребывания в условиях следственного изолятора нет,

- сообщил информагентству начальник управления здравоохранения Харьковской ОГА Богдан Федак.

По его словам, комиссию создали по обращению заведующего медицинской части СИЗО, в котором удерживают Зайцеву.

Осмотр и обследование фигурантки резонансного ДТП проводили областные нейрохирург, кардиолог, офтальмолог, дерматовенеролог, ревматолог, а также областные специалисты по ультразвуковой и лабораторной диагностики.

Патологии со стороны систем и органов, обследованных этими специалистами, не выявлено,

– сказал Федак.

Добавим, что на днях адвокат Зайцевой озвучил ее новый диагноз, который якобы может помешать ее содержанию в следственном изоляторе. Так, защита Елены Зайцевой убеждает, что у нее существенно повысилось артериальное давление. Кроме того, по словам адвокатов, врачи якобы поставили ей диагноз "Постравматическая энцефалопатия головного мозга".

Напомним, 9 октября в суде Елене Зайцевой стало плохо, поэтому к ней приехала "скорая". Впоследствии подозреваемая заявила, что даже не может зайти в зал суда, поскольку у нее "не идут ноги". Также адвокат Зайцевой, Юлия Козырь, попросила судей перенести заседание 16 октября, отметив, что у ее подзащитной было два приступа в следственном изоляторе.

Относительно известно о ДТП с участием Зайцевой?

18 октября 2017 года на улице Сумской в Харькове произошло смертельная ДТП с участием автомобилей Lexus и Volkswagen Touareg. В результате столкновения внедорожник вылетел на тротуар и влетел в пешеходов, что привело к смерти 6 человек. Автомобилем Lexus управляла 20-летняя Елена Зайцева, которую суд взял под арест, водителем Volkswagen Touareg был Геннадий Дронов, которого суд взял под стражу.

СМЕРТЕЛЬНОЕ ДТП В ХАРЬКОВЕ: ХРОНИКА ПОСЛЕДНИХ СОБЫТИЙ