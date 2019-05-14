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      Смертельное ДТП в Харькове: суд рассмотрит апелляционную жалобу Зайцевой

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      Алена Зайцева и Геннадий Дронов
      Алена Зайцева и Геннадий Дронов / Фото из открытых источников

      В Харьковский апелляционный суд поступило уголовное дело по обвинению Алены Зайцевой и Геннадия Дронова в трагическом ДТП, которое произошло в городе в октябре 2017 года. Так, суд рассмотрит апелляционную жалобу Зайцевой и ее защиты.

      Адвокат Зайцевой Юлия Плетнева считает, что решение суда первой инстанции незаконное и принятое с нарушением материальных и процессуальных норм. Она просит апелляционный суд отменить его или смягчить приговор Зайцевой с 10 до 5 лет заключения.

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      Постановлением судьи открыто производство по апелляционным жалобам Алены Зайцевой и ее защитника Юлии Плетневой. Участники производства имеют право в течение десяти дней подать возражения на апелляционные жалобы,
      – говорится в сообщении суда.

      Председательствующим судьей по делу назначили Владимира Протасова.

      Что известно об этом судье?

      По информации "Честно", судья Протасов в составе коллегии вынес сомнительное решение, которым с лидера харьковских сепаратистов Апухтина было снято обвинение в публичных призывах к насильственному изменению конституционного строя и захвата государственной власти; его освободили из-под стражи в зале судебного заседания.

      Апухтин объявил о создании движения "Юго-Восток" и заявил, что движение требует создания Юго-Восточной федеративной республики, а также предоставления государственного статуса русскому языку. Свою пророссийскую позицию Апухтин неоднократно демонстрировал на организованных митингах.

      Также сообщается, что апелляционную жалобу Геннадия Дронова и его защитника Сергея Перепелицы оставили без движения, поскольку она не отвечает требованиям. Адвокату Дронова дали время для устранения недостатков.

      Какое решение вынес суд первой инстанции по делу резонансного ДТП?

      В конце февраля Киевский районный суд Харькова вынес приговор виновникам смертельного ДТП в Харькове Алене Зайцевой и Геннадия Дронову. Оба получили наказание в виде 10 лет лишения свободы, также их лишили водительских прав.

      Впоследствии как Зайцева, так и Дронов подали апелляции.

      Что известно о смертельном ДТП в Харькове?

      18 октября 2017 года на перекрестке улицы Сумской с переулком Мечникова. столкнулись автомобили Lexus и Volkswagen Touareg. Первым авто управляла 20-летняя Алена Зайцева, вторым – Геннадий Дронов. От столкновения авто Зайцевой вылетело на тротуар и насмерть сбила группу пешеходов. Жертвами аварии стали 6 человек, еще 5 получили ранения.

      Суд по этому делу длился более года, произошло около 60 заседаний. И Зайцева, и Дронов на судебных дебатах признали свою вину в совершении аварии.

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      Теги: Новости Украины Судьи ДТП в Харькове Новости Харькова
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