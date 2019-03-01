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      Смертельное ДТП в Харькове: у Дронова нет денег на компенсацию пострадавшим

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      Смертельное ДТП в Харькове: у Дронова нет денег на компенсацию пострадавшим
      Смертельное ДТП в Харькове: у Дронова нет денег на компенсацию пострадавшим / ukrinform.ua

      26 февраля Киевский районный суд Харькова вынес приговор Алене Зайцевой и Геннадию Дронову по делу резонансного смертельного ДТП, случившегося 18 октября 2017 года. Их приговорили к 10 годам лишения свободы. Адвокат Дронова заявил, что у подзащитного нет денег на выплату компенсации пострадавшим.

      Такое заявление сделал адвокат Геннадия Дронова Сергей Перепелица, пишет "Укринформ".

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      По его словам, для поиска средств можно продать автомобиль Дронова, но суд "отказал Дронову, который после приговора находится в СИЗО, подписать доверенность другому лицу на продажу автомобиля".

      Смертельное ДТП произошло 18 октября 2017 года. Тогда на улице Сумской в Харькове столкнулись автомобили Lexus и Volkswagen Touareg. Первым авто управляла 20-летняя Алена Зайцева, вторым – Геннадий Дронов. От столкновения авто Зайцевой вылетело на тротуар и насмерть сбило группу пешеходов. В страшной аварии погибли шесть человек, и еще пятеро получили ранения.

      Судебное разбирательство длилось больше года и завершился 19 февраля. За это время состоялось около 60 заседаний. Во время дебатов по делу 19 февраля и Зайцева, и Дронов признали свою вину в ДТП. Уже 26 февраля Зайцеву и Дронова приговорили к 10 годам лишения свободы.

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      Теги: Новости Украины Расследования Новости Харькова Деньги Аварии и ДТП ДТП в Харькове
      Источник: 24 Канал
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