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Смертельное ДТП в Харькове: Зайцева 29 раз покидала стены СИЗО

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Стало известно, сколько раз Зайцева покидала СИЗО
Стало известно, сколько раз Зайцева покидала СИЗО / segodnya.ua

Обвиняемую в смертельном ДТП в Харькове Елену Зайцеву 29 раз вывозили из СИЗО для проведения следственных действий, рассмотрения дела в суде и консультации в больнице.

Об этом со ссылкой на пресс-службу Северо-Восточного межрегионального управления по вопросам исполнения уголовных наказаний информирует УНН.

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В период содержания под стражей заключенную Зайцеву было вывезено из учреждения 29 раз для проведения следственных действий, рассмотрения дела в суде и консультации в больнице,
– сообщили в структуре.

Там также добавили, что виновницу смертельного ДТП в Харькове посещают адвокаты, следователи и мама.

В свою очередь, второго фигуранта ДТП – Геннадия Дронова вывозили из СИЗО 26 раз, его посещают только адвокаты и следователи.

Напомним, 18 октября 2017 года в Харькове произошло автомобильная авария с участием автомобилей Lexus и Volkswagen Touareg. В результате ДТП погибли 6 человек. Автомобилем Lexus управляла 20-летняя Елена Зайцева, которую суд взял под арест. Впоследствии ей было предъявлено обвинение по этому делу. Накануне суд постановил, что она останется за решеткой еще на 2 месяца.
Ранее адвокат потерпевших Лариса Матвееева рассказывала, что по делу этого ДТП даже правоохранители не могут найти ключевого свидетеля, а именно бывшего врача-нарколога Елену Федирко, которая проводила первое обследование Зайцевой после аварии. Кроме того, по ее словам, у экспертов, исследующих смертельное ДТП в Харькове, постоянно не хватает данных для четких выводов.

 

 

Теги: Криминальные новости Новости Украины Полиция Аварии и ДТП ДТП в Харькове
Источник: 24 Канал
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