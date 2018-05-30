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Смертельное ДТП в Харькове: Зайцева и Дронов еще остаются под стражей

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По делу о смертельном ДТП в Харькове Киевский районный суд города продлил меру пресечения ее фигурантам Елене Зайцевой и Геннадию Дронову. Таким образом, их по меньшей мере еще два месяца будут держать под стражей.

Об этом сообщила пресс-секретарь прокурора Харьковской области Вита Дубовик.

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"Меру пресечения в отношении обоих фигурантов в деле о смертельном ДТП продлили на два месяца. Следующее заседание суда состоится 5 июня и начнется в 14:00", – отметила она.

Добавим, во время заседания еще на 60 дней продлить меру пресечения, которая истекает 1 июня, просил суд прокурор. В итоге его поддержали адвокаты потерпевших. В то же время адвокат Дронова просил для подзащитного домашний арест.

После перерыва судья огласил решение: Дронов и Зайцева остаются под стражей еще на два месяца

Напомним, 18 октября 2017 года в Харькове произошла автомобильная авария с участием автомобилей Lexus и Volkswagen Touareg. В результате ДТП погибли 6 человек. Автомобилем Lexus управляла 20-летняя Елена Зайцева, которую суд взял под арест. А водителем Volkswagen Touareg оказался Геннадий Дронов, которого суд взял под стражу. Впоследствии обоим было предъявлено обвинение по этому делу.

Теги: Новости Украины ДТП в Харькове Судьи Новости Харькова
Источник: 24 Канал
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