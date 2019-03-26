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      Смертельное ДТП в Харькове: Зайцева обжаловала приговор суда о 10 годах тюрьмы

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      Зайцева обжаловала приговор суда 10 лет тюрьмы - детали
      Алена Зайцева подала апелляцию на приговор суда по делу о смертельной аварии в Харькове / Styler.rbc.ua/ukr

      Виновница автомобильной аварии в Харькове, в которой погибли 6 человек, Алена Зайцева обжаловала приговор суда. Согласно приговору, Зайцева должна была бы отсидеть в тюрьме 10 лет и не имела бы права 3 года управлять авто.

      26 февраля суд вынес приговор Алене Зайцевой и Геннадию Дронову по делу смертельной аварии в Харькове, что случилась 18 октября 2017 года. Обоих участников аварии приговорили к 10 годам тюрьмы, на 3 года лишили водительских прав и обязали выплатить 6 миллионов гривен компенсации семьям погибших в ДТП. Суд тогда признал смягчающими обстоятельствами в отношении Зайцевой ее "искреннее раскаяние, которое выразилось в возмещении ущерба нескольким потерпевшим".

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      Первым апелляцию на приговор суда подал Дронов, точнее – его адвокат Сергей Перепелица. Защитник одного из виновников аварии считает решение суда "предвзятым, незаконным, необоснованным, противоречащим нормам процессуального права и свободам человека".

      А 26 марта решение суда обжаловала и Зайцева и ее адвокат Юлия Плетнева. Об этом рассказала руководитель аппарата Киевского райсуда Наталья Бардина, сообщает UA: Харьков. Бардина добавила, что теперь эту жалобу должны передать в Апелляционный суд Харькова.

      Адвокат Плетнева подтвердила, что с сегодняшнего дня представляет интересы Зайцевой. Или подавали апелляцию – защитница пока не комментирует. Детали пообещала озвучить через несколько дней.

      Что известно о резонансном ДТП в Харькове?18 октября 2017 года на улице Сумской в Харькове столкнулись автомобили Lexus и Volkswagen Touareg. Первым авто управляла 20-летняя Алена Зайцева, вторым – Геннадий Дронов. От столкновения авто Зайцевой вылетело на тротуар и насмерть сбило группу пешеходов. Жертвами аварии стали 6 человек, еще 5 получили ранения.

      Суд по этому делу длился более года, произошло около 60 заседаний. И Зайцева, и Дронов на судебных дебатах признали свою вину в совершении аварии. 26 февраля Зайцеву и Дронова приговорили к 10 годам тюрьмы.


      ДТП в Харкові Зайцева подала апеляцію
      Фото с места смертельной аварии на Сумской в Харькове

       

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      Теги: Новости Украины Аварии и ДТП Криминальные новости Новости Харькова ДТП в Харькове
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