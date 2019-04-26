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      Смертельное ДТП в Харькове: Зайцева просит отменить приговор суда и отпустить ее "условно"

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      Смертельное ДТП в Харькове: обнародованы детали апелляции Алены Зайцевой
      Смертельное ДТП в Харькове: обнародованы детали апелляции Алены Зайцевой / Фото из открытых источников

      В сети появились детали апелляции Елены Зайцевой – одной из виновница смертельного ДТП на улице Сумской в Харькове, произошедшего в 2017 году. Она, в частности, настаивает на том, что виновна только в превышении скорости, а в целом степень своей вины оценивает как 30% против 70% Дронова (другой участник и виновник аварии).

      В конце февраля Киевский районный суд Харькова вынес приговор виновникам смертельного ДТП в Харькове Алене Зайцевой и Геннадию Дронову. Оба получили наказание в виде 10 лет лишения свободы, а также их лишили водительских прав. Впоследствии как Зайцева, так и Дронов подали апелляции.

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      Как отмечает журналистка Татьяна Доцяк, в своей апелляции Зайцева, в частности, хочет обжаловать то, что для нее непонятна степень ее вины, и за какие именно действия она получила 10 лет. Кроме того, Зайцевой непонятно, на какой сигнал светофора она выехала на перекресток: желтый или красный.

      Также Зайцева уверена, что заканчивала проезд перекрестка, как того требуют правила дорожного движения, а именно – не прибегая к экстренному торможению, двигалась дальше для сохранения безопасности дорожного движения. В то же время она считает, если бы не Дронов, то проскочила бы.

      "После удара автомобилей, по отношению к ее Lexus'у, вылетевшему на тротуар и убившему 6 человек и еще 6 травмировав, действовала непреодолимая сила. Виновна она только в превышении скорости. Поэтому, Зайцевой не понятно, то ли она столкнулась с Дроновым, то ли он сам в нее врезался, и помешал завершить безопасный маневр. Хотя уверена, что все же это был с ее стороны безопасный маневр на перекрестке", – обнародовала некоторые детали апелляции Доцяк.

      Степень вины и Дронова Зайцева оценивает 30% (она) против 70% (Дронов). Поэтому Зайцева просит отменить приговор, а новый, до 5 лет лишения свободы, назначить и освободить от наказания на испытательный термин, то есть отпустить "условно". Еще виновница ДТП просит гражданские иски разделить 70% на 30%.

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      Доцяк обнародовала еще некоторые интересные детали апелляции Зайцевой, в частности:

      – Дронов "догонял" Зайцеву;

      – Зайцевой также непонятно, на какой сигнал светофора выехал Дронов;

      – Зайцева считает, что Дронову также безосновательно назначено суровое наказание.

      Именно Зайцева продолжает читать материалы дела, чем может нарушать право Дронова на обжалование. Ведь участников два, и пока она читает, он ждет. Закон действительно ограничивает сроки "чтения". Но по представлению прокурора или следователя суд может установить сроки. Об этом говорит решение Конституционного суда. Но здесь ключевое – по представлению прокурора или следователя. Но там с инициативой неважно,
      – подытожила Доцяк.

      В начале апреля стало известно, что автошкола, в которой училась Зайцева, приостановила работу, а через две недели ее могут совсем закрыть. Такое решение приняла аккредитационная комиссия главного сервисного центра МВД в Киеве.

      Что известно о резонансном ДТП в Харькове?
      18 октября 2017 года на улице Сумской в ​​Харькове столкнулись автомобили Lexus и Volkswagen Touareg. Первым авто руководила 20-летняя Алена Зайцева, вторым – Геннадий Дронов. От столкновения автомобиль Зайцевой вылетел на тротуар и насмерть сбил группу пешеходов. Жертвами аварии стали 6 человек, еще 6 получили ранения.

      Суд по этому делу продолжался более года, произошло около 60 заседаний. И Зайцева, и Дронов на судебных дебатах признали свою вину в совершении аварии.

      КАК РАЗВОРАЧИВАЛИСЬ ПОСЛЕДНИЕ СОБЫТИЯ ВОКРУГ СМЕРТЕЛЬНОГО ДТП В ХАРЬКОВЕ:

       

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      Теги: Новости Украины Новости Харькова Судьи ДТП в Харькове
      Источник: 24 канал
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